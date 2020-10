Juan Felipe Delgado Rodriguez

En lugares como la Carrera 9, entre calles 14 y 13, los vehículos prácticamente no pueden circular porque los vendedores ambulantes se tomaron la vía.

La informalidad y el desempleo juvenil han registrado un aumento importante en la ciudad, lo que afecta directamente la reactivación económica en Cali, así lo alertan desde el Concejo de Cali.



Pese a la reducción en la tasa de desempleo en la capital vallecaucana, que pasó de 27,1% a 20.4%, la informalidad y el desempleo juvenil presentan altos índices, según el Departamento de Nacional de Estadistica, Dane.



De acuerdo con la edil Tania Fernández Sánchez, la tasa de desempleo juvenil en Cali se ubica en el 33.2%; es decir, jóvenes que están en capacidad para laborar y no tienen un empleo a la fecha.



“Nos preocupa enormemente esta situación, pues son muchachos que están en una edad productiva y simplemente no tiene un trabajo que les genere ingresos estables para ellos y sus familias”, indicó.

Para atender está problemática, la cabildante le propuso a la Alcaldía de Cali que los jóvenes deben ser caracterizados e identificados para ofrecerles becas de estudio y lograr que se formen en un área del conocimiento, que les permita acceder a un empleo en el mediano plazo.



Además, Fernández dijo que la informalidad en Cali llegó al 50.7%, situación que preocupa a las autoridades, pues son personas que aunque devengan ingresos, no están vinculados formalmente a una empresa.



“La informalidad se ha incrementado a causa de la pandemia y esta situación no es buena porque la mayoría de estas personas no están afiliadas al sistema de salud ni cotizan para su pensión”, puntualizó.

Ante esta situación, la concejal solicitó a la Administración Municipal que se realice un censo que permita conocer a estas personas, saber exactamente cuántas son y así poder llegar con programas para este grupo poblacional.

Gremios claman por ayudas



En ese debate hizo presencia el secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali, Argemiro Cortés, quien destacó la recuperación de empleos en la ciudad e indicó que a la fecha se han realizado 32 pactos para reactivar igual número de sectores de la economía.



Por su parte, Brany Prado, de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, pidió a la Alcaldía alternativas para le pago del impuesto de Industria y Comercio, los servicios públicos y el pago por recolección de basuras.



"Aunque estuvieron cerrados más de cinco meses cerrados se sigue cobrando igual, pese a que no se generó ningún tipo de residuo", comentó.



Por su parte, Manuel Pineda, de Asobares, indicó que aunque a la fecha 400 establecimientos reabrieron sus puertas y se recuperaron 12.000 empleos; muchos han vuelto a cerrar debido a las medidas restrictivas por la pandemia como no bailar en la mesa o el horario de cierre de la una de la mañana.



“Estamos hablando con el Gobierno Nacional para que se pueda hacer bailar en la mesa, tipo palco, esperamos que en noviembre podamos hacerlo, también esperamos que se amplíe la hora de cierre”, declaró.

Por último, tanto la concejal, como los líderes gremiales solicitaron que se analicen qué tipo de convenios se pueden realizar para facilitar el pago de los impuestos de los empresarios afectados por la pandemia.

