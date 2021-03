Habría pico y cédula en Cali durante Semana Santa, anunció Ospina

Álvaro José Carvajal Vidarte

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció sobre el mediodía de este martes que la administración plantea retomar la medida de 'pico y cédula' durante Semana Santa, con el fin de evitar una situación crítica por cuenta del tercer pico de la pandemia de covid-19.



Así lo dio a conocer el mandatario al término de la cumbre de salud que se desarrolló este martes en el Centro Cultural de Cali, con autoridades de salud de Valle, Cali, Candelaria, Palmira, Yumbo, Dagua y Jamundí.



"Vamos nuevamente a adelantar procesos de pico y cédula y vamos nuevamente a informar a nuestra comunidad que se debe superar esta sensación de que el tema del covid ya ha sido superado, porque no es así", indicó Ospina.



Desde la administración municipal indicaron que antes del inicio de la Semana Mayor se darán a conocer los detalles de las determinaciones.



El alcalde también reiteró que en la ciudad fue declarada la alerta naranja, ante la emergencia invernal y la posibilidad de un nuevo rebrote de covid-19.



Sobre la posibilidad de unificar medidas restrictivas con los municipios del área metropolitana, evitó hablar de determinaciones únicas para todas las localidades, pues cada una tiene características distintas.



"Cada decisión debe responder la categoría y a la realidad de cada municipalidad. Lo que nosotros hacemos aquí es dar un dossier de elementos para tomar las mejores decisiones", apuntó.



Horas antes, el mandatario había adelantado que decisiones como el pico y cédula y el cierre de establecimientos "no se descartaban", ante la posibilidad de un tercer pico de contagios, y que estas dependerían de la evidencia científica.



La preocupación de la administración radica, según Ospina, en que se ha comenzado a aumentar la velocidad de transmisión de covid-19 y el número de personas contagiadas diariamente en la ciudad. Además se ha registrado un leve incremento en los pacientes que han requerido ser internados en Unidades de Cuidados Intensivos, UCI.



"Comenzamos a ver que muchas personas han flexibilizado completamente las medidas de bioseguridad y esto podría dar al traste con la vida y podría provocarnos un tercer pico epidémico", reflexionó.

Ospina recalcó que la comunidad "no se puede confiar, las coberturas de vacunación son insuficiente, no solamente en cantidad sino que tampoco se han entregado las segundas dosis".



El mandatario enfatizó en que "una apertura desmedida podría traer tragedia, dolor y muerte".



Recordó en la necesidad de sensibilizarse y tomar medidas de aislamiento y autocuidado.



"Las personas debieran hacer hasta lo imposible por no salir esta Semana Santa, mantenerse en sus hogares, evitar ir a otros sitios en donde pueden ser contagiados, o incluso llevar el contagio", subrayó el jefe del Ejecutivo municipal.

El alcalde también hizo hincapié en la precaución que se debe tener al momento de adelantar las tradicionales actividades religiosas de la Semana Mayor.



"Vamos a tener una mesa de trabajo con las diversas iglesias en la tarde de este martes, de tal manera que la actividad religiosa se desarrolle con el autocuidado y el aislamiento respectivo", apuntó.

Cali ha confirmado 143.648 casos de covid-19 desde que la pandemia llegó a territorio nacional, según datos de la Secretaría de Salud Departamental.



Además, en la ciudad han fallecido 4.040 personas por cuenta del coronavirus.



Este lunes festivo se reportaron 297 nuevos contagios y cuatro decesos.