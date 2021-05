Habrá jornada de oración en Cali por situación de orden público este viernes  

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Todas las parroquias católicas de Cali se unirán en la noche de este viernes, entre las 6:00 y las 7:00, en una jornada de oración por el país y la ciudad, en medio de las protestas que se vienen registrando en Colombia desde el 28 de abril.



Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, obispo auxiliar de Cali, explicó que la iniciativa surgió de la Conferencia Episcopal Colombiana “para que en todo el país tengamos un momento de encuentro de oración para unir fuerzas y pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe y que bendiga este país, que nos ayude a la reconciliación, a encontrar luces en medio de este túnel tan oscuro en el cual nos encontramos. Seguro que si nos unimos en una misma fe, en los mismos intereses, buscando todos el mismo común, iluminados por el Espíritu Santo, vamos a lograr salir de esta encrucijada”.



Según el representante de la Arquidiócesis de Cali, cada párroco decidirá si en su templo se hace una eucaristía con este propósito o se hace la exposición del Santo Sacramento, y si se cita a los feligreses de manera presencial o virtual.



Monseñor Rodríguez también invitó a todos los caleños para que “en cada casa hagamos un altar y hoy tengamos una luz encendida, orando al Señor para que nos dé paz interior y luego podamos transmitir esa paz a la comunidad”.

“Estamos necesitados, estamos muy tristes, las noticias que nos llegan todos los días son heridos, de muertes y lo primero que hemos matado es la verdad: no sabemos a quién creer y quedamos todos confundidos”, señaló el obispo.



Por eso, les dijo a los caleños: “En el nombre del Señor, déjense reconciliar por Dios. En el nombre del Señor, cesen todas estas hostilidades. En el nombre del Señor clamamos para que nos respetemos, para que nos miremos a los ojos, para que descubramos en el otro un hermano al que hay que abrazar y al que no se puede herir. Un hermano al que hay que respetar en sus diferencias. En el nombre del Señor, bajemos las armas y extendamos las manos no para herir sino para abrazar y ayudar. Dn el nombre del Señor, vivamos la paz que Cristo nos prometió”.



Y finalmente, monseñor llamó a los caleños para que a lo largo de la jornada pronuncien la oración creada por la Conferencia Episcopal, a propósito de esta dolorosa coyuntura, y que dice así:

Oración por Colombia



Señor Jesús, Tú nos dijiste mi paz os dejo, mi paz les doy, mira con misericordia a Colombia, herida por la injusticia y por la violencia,

dividida por enemistades y desigualdades,

pero con vivo anhelo de un mañana mejor.

Haz que acojamos la paz que nos das.



Señor Jesús, tú nos dijiste que eres el Camino, la Verdad y la Vida.

Concédenos la superación de los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos.

Que cesen tantas expresiones de violencia y se respete la vida.

Que progrese y se consolide el diálogo para lograr la convivencia pacífica.

Que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad.



Señor Jesús, tú nos dijiste que somos sal de la tierra y luz del mundo.

Suscita en todos responsabilidad y compromiso, para asumir la tarea de construir juntos un país que sea casa y Patria para todos.



Virgen María, reina de la Paz, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, acompaña con tu amor y protección al pueblo colombiano. Amén