Habló Tomás Humberto Díaz, hermano de Freddy Rincón y quien aparece como dueño de la camioneta

Freddy Rincón sigue jugando el partido más importante de su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Imbanaco, a donde llegó el lunes después de haber sufrido un grave accidente de tránsito en la calle Quinta de Cali.

​

​Sobre lo sucedido esa madrugada del lunes 11 de abril, las autoridades siguen investigando y en las pesquisas siempre aparece el nombre de Tomás Humberto Díaz Valencia, hermano de Freddy Rincón por parte de madre, como uno de los protagonistas de los hechos.



El País habló en exclusiva con Díaz Valencia, quien de inmediato negó que hubiera acompañado a Rincón el día del accidente.



"Yo nunca estuve con Freddy el día del accidente... no estuve en la noche o en la madrugada que sucedieron los hechos. Andan diciendo por todos lados que yo andaba con él y no es así, eso es fácil de probarlo", le dijo Díaz Valencia a El País.



Díaz confirmó que la camioneta Ford, modelo 2015 y de placas UGR 410, aparece a nombre suyo, pero reiteró que no andaba con su hermano en el momento del accidente.



El hermano del exjugador de Buenaventura prefirió no hablar de los comparendos y del Soat vencido que pesan sobre el vehículo, señalando que su preocupación en estos momentos es la salud y posterior recuperación de Freddy.



Sobre una eventual citación o presentación ante la Fiscalía, Díaz Valencia se limitó a decir que "estamos en eso, esperando a ver los pasos a seguir con este tema".



Tomás Humberto es jubilado del magisterio, de la Universidad del Cauca, donde era docente de matemáticas.



De acuerdo con su hermano Rafael Rincón, "Tomás es más de estar con sus libros y en la casa que de estar saliendo a cualquier lado".



De todas maneras es inminente la citación ante la Fiscalía para que dé su versión sobre los hechos que tienen a Freddy Rincón en situación difícil en la Clínica Imbanaco.