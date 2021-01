Gremios esperan leve respiro con toque de queda parcial en Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Como una medida “parcialmente positiva” calificaron los diferentes gremios económicos de la ciudad la decisión del Alcalde Jorge Iván Ospina de decretar toque queda parcial este fin de semana en Cali, restricción que hoy regirá desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. de mañana.



Dicho horario se repetirá hasta el próximo martes, 26 de enero, cuando la medida finalice a las 5:00 a.m.



Como se recordará, durante los tres últimos fines de semana en la ciudad se había impuesto toque de queda continuo, así como ley seca, medidas que los comerciantes y empresarios cuestionaron fuertemente debido a los impactos económicos negativos que estaban causando en la reactivación económica.



De acuerdo con Manuel Pineda, presidente de Asobares Valle, que el toque de queda de este fin de semana fuera parcial y no total, fue parte de la negociación a la que se llegó este jueves en una mesa de trabajo que sostuvieron los empresarios de la ciudad con la Alcaldía.

“Le explicamos al Alcalde que el horario mínimo para nosotros poder trabajar es la 1:00 a.m., ya que es el único que nos sirve para generar un punto de equilibrio. Sin embargo, entendemos que la ocupación UCI en Cali es muy alta, por lo que sabemos que tenemos que hacer un sacrificio trabajando con un toque de queda hasta las 10:00 p.m. Al menos no hubo un cierre total de la economía”, explicó Pineda.



Sin embargo, el líder agregó que, cuando la ciudad pase de alerta roja a naranja, los gremios esperan que el horario del toque de queda se pueda flexibilizar hasta las 12:00 p.m. o la 1:00 a.m.



“También queremos que la mesa de trabajo con la Alcaldía quede de forma permanente para que podamos tener una comunicación constante con sus funcionarios y así nos puedan socializar las medidas con más tiempo”, sostiene Pineda.



Entre tanto, Óscar Guzmán, presidente de Cotelco capítulo Valle, indicó que, en el caso puntual de la hotelería, hoy (ayer) “amanecimos con una ocupación del 22 % en el Departamento, una cifra muy baja”.



“Entonces, creemos que la decisión que tomó el Alcalde este fin de semana con el toque de queda nos beneficia parcialmente, pero realmente no va a ser algo que nos pueda ir sacando de esa recesión en la que venimos desde hace 11 meses”, comentó Guzmán.



Según el Presidente de Cotelco capítulo Valle, la única medida que va a servir para impulsar el turismo en la región y en el país es que comience la vacunación contra el Covid-19.



“En este sentido queremos hacerle un llamado al Presidente -Iván Duque- que es fundamental arrancar con la vacunación el próximo 1 de febrero. Hay países vecinos como Perú, Bolivia y Panamá que ya iniciaron ese proceso”, sostuvo Guzmán.



Por su parte, Brany Prado, director ejecutivo de Acodrés para la región Pacífico, indicó que entre los gremios económicos hay un temor latente de que el próximo fin de semana vuelva a decretarse un toque de queda total si la ocupación de las camas UCI no mejora en la ciudad.

Por eso le hizo un llamado al Alcalde para que, en el caso de volver a decretar esta medida restrictiva, la imponga los lunes, martes y miércoles, y no los fines de semana.



“Los lunes, martes y miércoles son días en los cuales las ventas no se afectan tanto y se logran medio equilibrar con los domicilios”, dijo Prado .



Controles

​

Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, de la Secretaría de Seguridad de Cali, señaló que, con el propósito de hacer respetar la medida de toque de queda en la ciudad, se realizarán diferentes tipos de controles, los cuales tendrán el acompañamiento de la Policía Nacional y las secretarías de Salud y Gestión del Riesgo, y de otras dependencias del Municipio.



“Vamos a estar pendientes de algunas fiestas que se siguen anunciando por redes sociales en sectores como Valle del Lili y Cascajal”, dijo el funcionario.



Asimismo, aseguró que mañana se harán operativos en los principales ríos de Cali y en los cerros de Las Tres Cruces y Cristo Rey, en aras de evitar aglomeración de personas.



“Le recuerdo a los caleños que se puede ir al sector de Pance, pero que está prohibido ingresar al río”, precisó Dranguet.

Avances



Manuel Pineda, presidente de Asobares Valle, aseguró que con Emcali se llegó a un acuerdo de ampliarle a los establecimientos de comercio el plazo hasta 72 meses para hacer acuerdos de pago de los recibos públicos. Antes el plazo máximo era de 60 meses.



”Estos acuerdos de pago se podrán hacer con una tasa de interés del 0,5%”, dijo Pineda.



Por su parte, Óscar Guzmán, presidente de Cotelco capítulo Valle, indicó que se le está pidiendo a la Alcaldía que este año contemple hacer un descuento en el impuesto predial.