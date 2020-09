Galería de Santa Elena, otra vez en el 'ojo del huracán' por riesgo de contagios de covid-19

Alejandro Cabra Hernandez

Desde este lunes, a las 8:00 a.m., se realizará en la plaza de mercado de Santa Elena un operativo de recolección de residuos y de pedagogía con los comerciantes, visitantes y transeúntes del lugar.



La intervención será coordinada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Uaespm, junto con la empresa de aseo Veolia S.A. E.S.P. Los comerciantes también realizarán limpieza y lavado de sus locales comerciales. Asimismo, los funcionarios de la Uaespm harán pedagogía sobre el buen manejo que se le deben dar a los residuos que se generan en la zona.



El lugar de la galería donde se realizará la intervención es la Calle 25 con Carrera 32, que es considerado como un punto crítico en la ciudad por el impacto que tiene en materia de disposición inadecuada de todo tipo de residuos.



Este operativo hace parte de la estrategia llamada ‘Guardianes del Espacio Público’, en la que diferentes organismos de la Alcaldía y las empresas de aseo de la ciudad se han unido para trabajar en la recuperación de aquellas áreas con impacto ambiental negativo.



De otro lado, cabe resaltar que los comerciantes de la plaza de mercado Santa Elena vienen denunciando que la empresa encargada de recoger las basuras del sector está incumpliendo la recomendación de no compactar los desechos en las inmediaciones de la plaza de mercado.



“Los operadores de aseo están incurriendo en una práctica que no es sana. Están compactando la basura en las inmediaciones de la galería, lo que pone en riesgo la salud de todos porque, cuando los mismos se compactan, liberan unos lixiviados que perjudica el medio ambiente y el terreno”, comentó Édgar López, vocero de los comerciantes de Santa Elena.



Comerciantes exigen más controles en protocolos de bioseguridad

Pese a que la jornada de limpieza fue recibida con buenos ojos entre los comerciantes y vecinos de la galería de Santa Elena, los mismos también mostraron recientemente su preocupación por la falta de control frente a los protocolos de bioseguridad en ese lugar luego de que se levantara el aislamiento preventivo.



Según el vocero de la plaza de mercado de Santa Elena, su intranquilidad y la de la mayoría de los cerca de 7000 comerciantes formales e informales que hay allí trabajan, es que se repita el cierre de la galería por falta de control y desorden social; situación que ya vivieron en el mes de junio por ser una zona crítica de contagio del covid.



“Nosotros acatamos las normas de bioseguridad establecidas, pero esto es un sitio público y aquí vienen personas del suroccidente del país y aquellas que se han quedado desempleadas a buscar el sustento diario, que no está mal, pero invaden el espacio público de manera desordenada y sin respetar las normas”, dijo López.



Agregó que a finales de julio las autoridades minimizaron la presencia de todos los agentes que aseguraban el control y vigilancia del sector.

“Casi no se está haciendo la exigencia a las personas que no tienen tapabocas, los policías tampoco realizan los comparendos, por lo que nos preocupa un nuevo cierre que conllevaría a un quiebre total del comercio”, añadió López.



Así mismo, Miguel Muñoz, administrador de la galería Santa Elena, aseguró que “el mercado no ha podido coger fuerza. Desde que fuimos impactados con el cierre no hemos vuelto a ser los mismos. Todavía el comercio no se ha recuperado”, comentó.



En este sentido, el llamado a la Alcaldía por parte de la ciudadanía, es que se comience a desarrollar algún seguimiento para así evitar que la situación se salga de control y se genere un rebrote del Covid-19.

Los comerciantes y los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia también tendrán una reunión esta semana con el fin de poder atender esta situación.