Firmas de caleños en carta que piden cancelar la Feria no son falsas, dicen promotores

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Luego que el alcalde Jorge Iván Ospina desestimara, a través de su cuenta de Twitter, la veracidad de algunas firmas de una carta que le fue enviada por un grupo de caleños que le pedía desistir de realizar inversiones cuantiosas en la Feria de Cali virtual y el alumbrado navideño en medio de la pandemia, los promotores de la misiva aseguraron que quienes firmaron la carta están dispuestos a reunirse con el Mandatario para certificar la veracidad de la misma.



El alcalde Ospina en su cuenta de Twitter escribió: “Después de recibir la carta en donde mil ciudadanos me señalan no realizar la ‘Feria de Cali virtual’, decidí llamar a algunos de ellos y escuchar sus opiniones, me dicen que ellos no la han firmado y no saben porqué están allí sus nombres.

"Me pregunto, ¿Quieren hacer política a lo Trump? ¿Cómo se les ocurre tomar una base de datos de prestantes ciudadanos y hacerlos partícipes con su supuesta firma de algo que desconocen? ¿Saben lo que es falsedad documental? Principios y responsabilidad, lo único que se les pide”. Amy Clarkson, una de las promotoras de la carta, aseguró que la misma es un llamado a la reflexión del Alcalde y la ciudadanía para invertir los recursos de estos dos eventos en aspectos prioritarios para Cali en medio de la pandemia.



“Él asegura que tomamos los nombres de una lista de un partido político, queremos aclarar que no somos un partido político, somos un grupo de ciudadanos y estamos dispuestos a hablar con él cuando lo requiera para aclararle que no somos robots, sino personas... La convocatoria de la carta la realizamos a través de redes sociales entre amigos, familiares y amigos de amigos”, señaló la señora Clarkson.



La ciudadana agregó que la carta es una reflexión que le querían hacer al Alcalde. “Estamos dispuestos a demostrarle al Alcalde que no somos una base de datos de un grupo político”, insistió.



La mujer complementó que le tiene preocupada el hecho que la persona que radicó la carta en la Alcaldía, el señor Yesid Sánchez, y quien entregó su número telefónico y dirección, recibió el llamado de una señora que se identificó como Diana Patiño manifestándole que ella aparecía en dicha lista pero que no había firmado y posteriormente un abogado le amenazó con demandas.

“Nosotros llamamos a esa persona (Diana Patiño) y le preguntamos si había llamado y se ratificó en lo que decía la carta. Esa situación tiene asustados a los firmantes de la carta. Nosotros sí damos la cara, somos muchos y no estamos peleando con el Alcalde sino que estamos haciendo una reflexión de ciudad”, dijo.