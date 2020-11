Álvaro José Carvajal Vidarte

A través de una carta abierta, un grupo de al menos mil caleños solicitó al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que no realice la Feria de Cali ni el alumbrado navideño y, en su lugar, destine los recursos previstos para estos eventos en la educación de comunidades vulnerables y estudiantes de bajos recursos de la ciudad, con el fin de mejorar su conexión a internet y facilitar el acceso al aprendizaje.



El País publica la carta con el propósito de hacer eco de esta solicitud ciudadana.

Doctor

Jorge Iván Ospina Gómez

Alcalde de Santiago de Cali



Señor Alcalde:



Los abajo firmantes, nos dirigimos a usted con el ánimo de generar una reflexión en relación a su decisión de realizar en Santiago de Cali, durante los días 25 al 30 de diciembre de 2020 una Feria Virtual, con un costo de 11.000 millones de pesos, así como también un alumbrado navideño móvil por un valor de 10.000 millones.



Consideramos que en este momento de crisis esta iniciativa no solo es innecesaria, sino un verdadero despropósito frente a las necesidades reales que padece nuestra ciudad.



Usted desde su posición conoce que infinidad de personas en Cali viven en la miseria, siendo muchas las familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, sin acceso a los servicios públicos, a los servicios de salud y a la educación.

Con relación a la educación esta se ha visto seriamente afectada por la pandemia, debido a que siendo un imperativo que se impartan las clases de manera virtual, una buena parte de los niños y jóvenes no tienen acceso, ni a computadores, ni tampoco a internet.



Aunque no desconocemos que la Feria de Cali es un encuentro cultural de gran importancia y una tradición en la ciudad para el esparcimiento de los caleños y además representa el principal motor para la economía de la ciudad en el mes de diciembre, con favorable impacto entre los sectores de la danza vinculados a la salsa, creemos también que este año no va a ser el caso. Una feria, que, por definición, por esencia, es un espacio de encuentro, literal contacto, alegría compartida, no puede ser virtual. No puede. No es un tema de opinión: es una imposibilidad fáctica, una negación de términos.

En cambio, respetuosamente le sugerimos que los recursos que se dedicarían a la feria virtual y al alumbrado móvil, se utilicen para cimentar una alianza pública privada destinada a una agenda para la conexión de estudiantes de bajos recursos al servicio de internet, suministrando tanto la infraestructura de conexión como las herramientas necesarias para conectarse.



Si de lo que se trata es de preservar a toda costa la destinación de esos recursos, solicitar al Concejo y al Ministerio de Hacienda el traspaso de este presupuesto a la vigencia de 2021, cuando Dios mediante tendremos una feria de verdad, auténtica y que se encontrará ya financiada.



Esto no es un tema de lucha de clases. Aun dándoles subsidios dedicados y al fortalecimiento institucional de las entidades vinculadas a la danza, los artistas y toda la gente que gira alrededor de esa actividad, igual quedaría un importante saldo para actividades de mayor impacto y que ayuden a cerrar la brecha social de una ciudad que a ojos vistas se está quedando rezagada en el concierto nacional.



En espera de que su administración escuche las voces de los ciudadanos que, preocupados por el bienestar general, nos dirigimos a usted alcalde Ospina, invitándolo a replantear todo este tema de manera racional, objetiva, teniendo presente que decisiones de esta naturaleza nos afectan a todos.