Federico Gutiérrez no podrá aparecer como ‘Fico’ en el tarjetón de la primera vuelta

Federico Gutiérrez y no 'Fico'. El Consejo Nacional Electoral determinó que en el tarjetón de las elecciones el aspirante a la presidencia del Equipo por Colombia no podrá aparecer con el diminutivo que lo identifica.



De acuerdo con lo determinado por el CNE, aunque el candidato deberá usar su nombre completo, el apodo con el que es más conocido sí podrá estar en el logo.



"Los símbolos, emblemas y colores de los partidos o movimientos políticos serán los mismos que se hayan inscrito para tales efectos ante el Consejo Nacional Electoral o en el acto de inscripción de la respectiva

candidatura presidencial", indica la decisión del CNE.



La decisión fue anunciada debido a que la Registraduría Nacional elevó una consulta al CNE luego de que, al sortear la ubicación en la tarjeta electoral, el aspirante presidencial figuraba no con su nombre, sino con el diminutivo con el que se le identifica.



Cabe recalcar que Gutiérrez, para la elección de la consulta presidencial del Equipo por Colombia, apareció bajo el nombre de Fico Gutiérrez. La decisión de que figure así fue por una estrategia de campaña, esto porque a Gutiérrez la ciudadanía le identifica más como Fico.