Familiares y amigos de Natalia Cortés marcharon por las calles del barrio Los Lagos y sectores aledaños pidiendo justicia por la muerte de la joven.



Además, decenas de personas, que también han sufrido por los hechos de violencia que se han presentado en la ciudad, se unieron a la marcha con pitos y pancartas alusivas a la caleña de 19 años.



"Muchas personas que hemos perdido a familiares por un celular o un maletín venimos a marchar pidiéndole a las autoridades que hagan justicia y hagan pagar a este delincuente", dijo una integrante de la manifestación.

Es preciso mencionar que Cortés falleció el pasado martes 3 de noviembre, en la Carrera 26H3 #72P1-21, del barrio Los Lagos, al oriente de la ciudad.



Según lo que una familiar de la joven le contó a El País, el ataque se produjo cuando Natalia se dirigía a abordar un bus que la llevaría a su lugar de trabajo.



"Natalia iba con su madre a coger el bus para ir a trabajar, unos metros antes de llegar, un tipo se le acerca por detrás, le agarra el maletín y le dice: pásame todo lo que tengas ahí", expresó.

Al parecer, en medio del forcejeo, el hombre le disparó en la cabeza a la joven, quien quedó tendida en el suelo, pero con signos vitales.

"Cuando el ladrón le disparó a Natalia se fue del lugar, me imagino yo, que por el susto no se llevó nada, pero sí fue en un intento de hurto porque ella no tenía problemas con nadie", expresó la familiar de la víctima.



Cortéz Tenorio fue trasladada a la Clínica Valle del Lili, donde fue atendida por el personal médico, aunque la joven falleció sobre las 11:00 p.m. del martes por la gravedad de su herida.

Capturado y recapturado



En un hecho sin precedentes, el presunto homicida había quedado en libertad, luego de que se cumplieran las horas estipuladas para ser presentado ante un juez.



La Fiscalía había presentado las pruebas y testimonios del caso a las 34 horas de la captura, pero el juez encargado del caso se conectó a la audiencia virtual dos horas más tarde, cumpliendo las 36 horas estipuladas para la presentación del señalado en la audiencia, por lo que había quedado en libertad.



Al parecer, el juez tuvo problemas técnicos para conectarse a la audiencia virtual. Tras conocerse su libertad, familiares de la víctima expresaron su preocupación por el caso y la Fiscalía solicitó a otro juez que se emitiera una nueva orden de captura.

Luego de algunas horas intensas por la presión mediática y de los familiares de la joven, las autoridades informaron el pasado jueves 5 de noviembre que el hombre señalado de asesinar a Cortés fue recapturado pasado el medio día.



Entre el 1 de enero y el 7 de noviembre del presente año se han registrado 910 muertes violentas en Cali.