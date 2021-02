Fabiola Perdomo confirma su salida de la Secretaría de Bienestar Social de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social de Cali, renunciará a su cargo, según confirmó la funcionaria en entrevista con el diario El Tiempo, publicada este lunes.



Tal y como se había especulado desde hace semanas, Perdomo indicó que saldrá del gabinete del alcalde Jorge Iván Ospina, y añadió que ha sido el blanco de una cacería de brujas de algunos sectores políticos.



La funcionaria fue cuestionada en diciembre del año pasado por cuenta de la contratación de 120.100 ayudas alimentarias, entre mercados, bonos de compra y ollas comunitarias, dentro de la urgencia manifiesta por la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.

En ese mes Perdómo fue sancionada, en primera instancia, por la Personería de Cali, por presunta violación de los términos de contratación estatal con una suspensión de siete meses en el cargo.

El contrato por el que fue sancionada tuvo por objeto la prestación del servicio logístico para el cargue, transporte, descargue y distribución de ayudas alimentarias y bonos multicompra dentro del marco legal que se estableció para la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.



El órgano de control calificó la conducta de la implicada como grave a título de culpa grave.

La funcionaria recalcó que la sanción que le impuso la Personería fue por el tema de la operación logística y no por el precio de los mercados, que fue la idea con la que muchas personas se quedaron.



"La Personería no cuestionó los precios. Eso es un error, la Personería no habla de valores, eso no le compete. Es la Contraloría y fue este estamento que el 14 de agosto de 2020 cerró la citación. No encuentra sobrecostos en valores y a pesar de que la Contraloría cierra ese 14 de agosto, llegan dos anónimos a la Contraloría General, en Bogotá, diciendo que hay sobrecostos", apuntó.



Y agregó al diario nacional: "¿Cómo comparan Cali con Medellín? No leyeron los contratos. La Contraloría me exoneró. Cali tuvo una estrategia de seguridad alimentaria de 24 horas y los siete días de la semana. Aquí hicimos todo, hacíamos pedagogía sobre el autocuidado. Pero la Personería dice que no podía hacerse el contrato con urgencia manifiesta, que debía haberse hecho por otro procedimiento. Es un tema de interpretación".



En cuando al estado actual en el que se encuentra el proceso, dijo que dado que la Personería no tuvo en cuenta fallos del Consejo de Estado ni de la Procuraduría ni un concepto de la oficina Jurídica de la Alcaldía en casos similares.



Por lo tanto, le solicitó al entonces procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, que asumiera el poder preferente en la segunda instancia. El ahora exprocurador revisó el caso y el 18 de enero asignó el poder preferente al encontrar méritos.



"El tiempo me permitirá demostrar que actuamos correctamente. Me retiro de la Secretaría y no me podrán decir que me robé un peso. Tengo 25 años de carrera, fui concejal, secretaria privada de Mariana Garcés (exministra de Cultura), trabajé con Amparo Carvajal, también, en la Unidad de Víctimas y en la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Yo tengo mi conciencia tranquila", finalizó.