Expectativa en Cali por reducción del precio del SOAT; aún no se sabe cómo funcionará la medida

Miles de propietarios de motos y carros de servicio público en Colombia están a la espera de que arranque mañana la reducción en la tarifa del Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).



Hasta ayer seguían las deliberaciones entre los Ministerios de Transporte y Hacienda para concretar cómo se aplicará el subsidio que permitirá que el Soat cueste 50 % menos de lo que hoy vale para algunos tipos de vehículos. Con ese fin, el Gobierno Nacional tendrá que disponer unos $ 2 billones del presupuesto del 2023.



La expectativa de esta rebaja ha llevado a que las ventas del seguro se posterguen. James Galvis, asesor de seguros, contó que “está frenada la compra de Soat, en especial de moto, con la esperanza, por parte de los motociclistas, de que baje de precio desde este primero de diciembre”.



Este es el caso del caleño Jorge Burgos, quien hace ya un mes se le venció el Soat y se le ha dificultado adquirirlo.



“Llevo unas semanas tratando de conseguirlo, ahora que anunciaron la rebaja en el precio voy a esperar a diciembre para adquirirlo más económico”, dijo.



Además, afirma que espera que ahora sea más fácil de adquirir el seguro, “ya que realmente necesito mi moto para poder trabajar”.



Lo que han informado los Ministerios de Hacienda y Transporte, hasta el momento, es que la reducción en el valor del Soat se da para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Alrededor de nueve millones de motos a nivel nacional se beneficiarán con el 50 % de descuento en la compra del Soat.



Asimismo, el Gobierno espera que esto ayude a solucionar estructuralmente los problemas asociados a la evasión (el 60 % de los motociclistas no tienen este seguro), el fraude, la reglamentación desactualizada y la accidentalidad vial que ha venido incrementándose en el país.



En Cali están matriculados 535.000 carros y 236.000 motos, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), sin embargo, en la ciudad circulan motos registradas en municipios vecinos como Florida, que tiene 251.084 matriculadas o Guacarí, con 115.804.

¿Cuáles son las cifras actuales del Soat en el país?



Según datos que reporta el Registro Único Nacional de Tránsito, al mes de septiembre de 2022 en el país había un parque automotor activo de 17.8 millones de vehículos, de los cuales 10.8 millones son motocicletas y 7 millones corresponden a carros.



De este total, 9.3 millones de vehículos tenían una póliza del Soat vigente, de las cuales 4.2 millones eran de motos y 5.1 millones de otros vehículos.



Se destaca que, entre enero y septiembre de 2022, se expidieron 6.6 millones de pólizas de Soat, con un crecimiento del 4,5 % frente al mismo periodo del año anterior, esto pese a los problemas que han tenido muchos conductores para conseguir el seguro, según Fasecolda, gremio que agrupa a las aseguradoras.

¿Quiénes se benefician con la reducción en el valor del seguro?



Las motocicletas de baja cilindrada, de menos de 200 centímetros cúbicos (cc), que constituyen el medio de transporte más usado en Colombia. Según cálculos preliminares, alrededor de nueve millones de motos accederían al descuento.



Igualmente, gozarán de ese beneficio los taxis, microbuses urbanos, microbuses de servicio público urbano y microbuses de servicio público intermunicipal. Lo que se ignora aún es cómo operará el subsidio.

¿En cuanto quedarían las tarifas?



Ni el Gobierno Nacional ni las aseguradoras han publicado aún las nuevas tarifas. Sin embargo, si el subsidio anunciado es del 50 %, algunos valores quedarían de la siguiente manera:



Para las motos de menos de 100 cc la tarifa pasaría de $ 415.000 a $ 207.500. En cuanto a las motocicletas de 100 a 200 cc, el costo pasaría de $ 556.700 a $ 278.350.



Respecto a los taxis y microbuses urbanos, dependiendo de la antigüedad del vehículo, las tarifas con el descuento podrían variar entre $ 228.400 a $ 429.650.

¿Cuándo arranca el beneficio?



Se anunció que este 1 de diciembre, sin embargo, aún no se ha expedido el decreto respectivo y las aseguradoras no han informado cómo se aplicará el descuento. Se espera que hoy haya un pronunciamiento sobre el tema.

¿De qué protege el Soat?



El Soat es un seguro que protege al conductor o a las personas involucradas en un accidente de tránsito. Cubre gastos médicos y de transporte, incapacidad permanente e indemnizaciones por muerte.

¿Qué se recomienda para evitar el fraude con este seguro?



El gremio de las aseguradoras, Fasecolda, informó que en lo que va del año (hasta octubre) han recibido el reporte de 300 conductores que han sido estafados a la hora de comprar el Soat.



Por tanto, emitieron una serie de recomendaciones:



-No compartir documentos o datos personales por chats o redes sociales.



-No adquirir pólizas cuando le soliciten consignar a cuentas de personas naturales.



-Consultar la idoneidad de los intermediarios antes de hacer cualquier compra.



Algunos puntos para comprar el seguro

- Previsora: Calle 10 No. 4-47 Edificio Corficolombia Piso 8. Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.



- Axa Colpatria: Calle 22 Norte # 6 AN-24. Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.



- Mapfre Seguros: Carrera 80 No.6-71. Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.



-Sura: Avenida 2 Norte N° 3 N – 20. Horario 8:00 a.m. - 5:00 p.m.



-Seguros Mundial: Calle 22 Norte No. 6AN-24 Oficina 1003 Edificio Santa Mónica Central. Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.



- Seguros del Estado: Calle 7 N # 1N – 15. Horario 8:00 a.m. - 5:15 p.m.



- Solidaria: Calle 21 Norte No 4N-30. Horario 8:00 a.m. - 5:00 p.m.