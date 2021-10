¿Exigirán carnet de vacunación anticovid en Cali para ingreso al comercio el día sin IVA?

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, aseguró este jueves que en la ciudad se requiere avanzar en la inmunización anticovid para que en los días sin IVA pueda haber normalidad en el ingreso al comercio.



Torres se refirió a la posible solicitud del carnet de vacunación durante el día sin IVA que se realizará este 28 de octubre e indicó que, aunque por ahora no se ha definido si se va o no a requerir, esa medida ayudaría a aumentar la inmunización.



Según explicó, las autoridades de salud estarían estudiando la posibilidad de que la primera fecha de descuentos se realice de manera virtual para aquellos que no se han aplicado el biológico.



"En este primer día que lo realicemos de manera presencial para las personas vacunadas y de manera virtual para aquellas que no están vacunadas. Esto como un incentivo a que la gente se vacune y pueda salir a estos sitios donde obviamente se aglomeran y llegan a comprar de manera masiva", aseveró.



Agregó, además, que lograr cumplir las metas de vacunación en la ciudad permitiría el aumento del aforo en eventos de gran magnitud que se aproximan en la capital del Valle, por lo cual, pidió a los empresarios evaluar la posibilidad de que para estas fechas sí exija el documento.



"Vienen diferentes eventos masivos que requieren que la población esté protegida. Necesitamos que estas personas que van de manera presencial ya estén vacunadas y protegidas, invitamos a los demás a que se adhieran para que la segunda y tercera fecha se haga sin ninguna restricción", detalló.



Finalmente, la Secretaria hizo un llamado a los gremios que harán parte del día sin IVA a que le den algún tipo de beneficio adicional a aquellos que ya fueron inoculados.



"Es un llamado a los gremios y los empresarios a que nos acompañen en las iniciativas de vacunación dando incentivos a las personas que ya están vacunadas", precisó.