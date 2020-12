Evacuarían a pacientes covid-19 a otros departamentos por ocupación de UCI en el Valle

Erika Mantilla

Debido a la alta ocupación que tienen las Unidades de Cuidados Intensivos (93 %) y los servicios de urgencias en el Valle, el Departamento declaró alerta roja en todos los servicios de salud.



La determinación obedece a las afectaciones que dejarán las aglomeraciones e indisciplina social de las celebraciones decembrinas, al igual que la final del fútbol colombiano, disputado este domingo.



"El Departamento está supremamente preocupado por lo que puede ocurrir", dijo la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.



Por eso, precisó, con la declaración de la alerta roja, se prepara la red hospitalaria pública y privada, buscando la máxima disminución de pacientes que requieran hospitalización. Asimismo, quedan activados todos los planes de emergencia. “Estamos trabajando con el Viceministro de Salud para crear rutas de evacuación fuera del departamento si esto fuera necesario”, puntualizó Lesmes.



La Gobernación solicitó al Ministerio de Salud apoyo con clínicas y hospitales de Popayán (Cauca), Manizales (Caldas) y Armenia (Quindío).



La mandataria Clara Luz Roldán reiteró el llamado a los vallecaucanos para seguir manteniendo las medidas de bioseguridad durante los días venideros: “Estamos en el límite de la capacidad de nuestra red pública hospitalaria; requerimos a los ciudadanos para que extremen las medidas de precaución y acaten las medidas adoptadas por el gobierno nacional, departamental y municipal”.

UCI en Cali, por encima del 90 %

La situación en Cali no es mejor. De hecho es crítica. De acuerdo con la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, “en los últimos cinco días hemos incrementado significativamente el número de casos notificados, por lo cual, la próxima semana vamos a tener un aumento en el Rt (velocidad de transmisión), esto nos dice que sigue el riesgo de aumentar la ocupación de UCI”, las cuales hoy están a un 78 % de camas exclusivas para covid, y a un 92 % del total completo de camas.



Aunque la Secretaria dice que la cantidad de fallecidos por ahora se mantiene estable, teme que con el aumento de casos previstos para las próximas semanas también se incremente la letalidad.



“La situación en Cali con las UCI y servicios hospitalarios es crítica en este momento, la disponibilidad de camas es muy baja y necesitamos desacelerar la transmisión del virus y ¿cómo se hace? celebrando en familia, estando con nuestros grupos cercanos”, enfatizó la funcionaria.



Además, precisó: “Es necesario ser conscientes del riesgo que existe, la mayoría de los casos notificados en el último mes son personas que se encuentra entre los 20 y 49 años, sabemos que no son de alto riesgo, sin embargo sí pueden contagiar a sus seres queridos, quienes podrían ser pacientes de alto riesgo, con comorbilidades y por ende podrían derivar a UCI”.



En este sentido aprovechó los medios de comunicación para hacerle otro nuevo recordatorio a la gente: “Por favor sean responsables, eviten las aglomeraciones, porque no solo exponen sus vidas sino también a de las personas cercanas, familiares, amigos, vecinos que seguramente son los de alto riesgo, se pueden contagiar y pueden necesitar una prestación de servicios de salud en una situación crítica”.



El panorama no tiene nada de exagerado. Ojalá fuera una equivocación. Pero el intensivista Jorge Salazar lo certifica: “La ocupación de las UCI y los servicios de urgencias de las principales clínicas de la ciudad están casi al límite. No solo los médicos y los especialistas, sino el personal de enfermería, el administrativo y el de aseo, observan con preocupación la cantidad de personas en urgencias porque no hay espacio suficiente y los medicamentos están escasos”.

