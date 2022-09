Estudiantes del Valle, preparados para las Pruebas Saber de Grado 11

Más de ocho mil estudiantes de 34 municipios no certificados en el departamento realizan hoy la Prueba Saber de grado 11. La Gobernación del Valle asumió los costos de estas evaluaciones.



Este apoyo económico beneficiará a los jóvenes de 149 instituciones educativas oficiales en el departamento.



La secretaria de Educación del Valle, Ana Janneth Ibarra, aprovechó para recordarles a los estudiantes llevar todos los implementos requeridos para realizar la prueba y les envió un mensaje positivo.



“Muchos éxitos en esta jornada tan importante en su proceso educativo. Es en este momento en que se evaluarán sus competencias y aprendizajes recibidos durante estos años en nuestras instituciones educativas”, sostuvo.



Por su parte, la directora General del Icfes, Mónica Ospina, explicó que con esta prueba se busca “proporcionar al estudiante elementos que le permitan realizar una autoevaluación para el desarrollo de su proyecto de vida”.



En Cali, la Secretaría de Educación informó que alrededor de tres mil jóvenes beneficiarios de sus programas de preparación realizarán el examen.

Recomendaciones

Los estudiantes deberán tener a la mano su lápiz con mina número 2, borrador de Nata y sacapuntas. La recomendación del Icfes es no intercambiar ni prestados a otros estos elementos durante la prueba.



De igual manera, los jóvenes tendrán que usar, obligatoriamente,

el tapabocas.



Llevar consigo el documento de identidad. Quien no lo porte, no estará autorizado para realizar el examen.



Icfes, además, recomendó tener bien calculados los tiempos de desplazamiento y el lugar exacto de aplicación de la prueba para evitar contratiempos.