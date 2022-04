Esto dicen las autoridades sobre el accidente de tránsito sufrido por Freddy Rincón en Cali

Las autoridades de la ciudad se pronunciaron sobre el accidente de tránsito que involucró un bus alimentador del MÍO y una camioneta, en la cual se transportaba el exfutbolista Freddy Rincón junto con otras tres personas.



"Aproximadamente a las 4:30 de la mañana, a la altura de la Calle 5 con Carrera 34 colisionaron dos vehículos, uno tipo buseta de la empresa de Transporte Masivo MÍO y una camioneta que al parecer llevaba cuatro ocupantes. Tenemos hasta este momento reportes de manera informal que cinco personas resultaron lesionadas. En centros asistenciales tenemos al exfutbolista Freddy Rincón que se encuentra en condiciones críticas, que está siendo valorado e intervenido por grupo médico de la Clínica Imbanaco y el conductor de vehículo tipo buseta al cual se le práctico la prueba de alcoholemia y resultó negativa", declaró el subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo.



Por el momento, según reportan las autoridades, hay conocimiento que tanto el exfutbolista como el conductor del bus del MÍO fueron trasladados a centros médicos para atender sus lesiones.

Parte médico del estado de salud del exfutbolista Freddy Rincón, quien fue trasladado a la Clínica Imbanaco tras sufrir un aparatoso accidente en la madrugada de este lunes. pic.twitter.com/rKvU2XHT70 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 11, 2022

De igual forma, no se tiene más información oficial sobre el conductor de la camioneta en la que iba Rincón y otras tres personas.



"No tenemos certeza de quien iba conduciendo la camioneta, creemos que por el impacto, el exfubolista iba como copiloto más que como conductor, no se le pudo adelantar prueba de alcoholemia por su estado crítico"



A través de redes sociales se difundió un video de lo que parece ser una cámara de seguridad, la cual registró el momento del accidente. Por este material, las personas han sacado sus propias conclusiones sobre la responsabilidad del siniestro ocurrido en la Calle 5 con Carrera 34.

#EnVideo: este es el momento exacto del accidente de tránsito en el que resultó herido el exfutbolista Freddy Rincón y cuatro personas más. El hecho se registró en la madrugada de este lunes, en inmediaciones al estadio Pascual Guerrero. pic.twitter.com/46pxMmJ0kE — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 11, 2022

"En video que anda circulando en redes sociales, pareciera que el semáforo está en rojo cuando cruzaba la camioneta y también pudo haber sido exceso de velocidad, lo cual estamos revisando, no solamente de la camioneta sino también del conductor y el vehículo de la empresa de transporte masivo".



Las autoridades realizan la respectiva investigación del hecho para esclarecer lo ocurrido.



"Estamos revisando diferentes cámaras del sector e información de las personas que se encontraban en el sitio a esa hora"



Finalmente, el funcionario realizó un llamado a los actores viales, especialmente los conductores, para tener más responsabilidad a la hora de conducir y evitar este tipo de accidentes en la ciudad.



"El llamado es primero a disminuir la velocidad y segundo a cumplir las normas de tránsito. Recordar que estamos en una época donde mucho vehículo entra y sale de la ciudad, asimismo que por la temporada de lluvia se pierde un poco la visibilidad y el piso está húmedo. Entonces reiteramos que cumplamos con las normas y disminuyamos la velocidad".

Metrocali se pronunció sobre el accidente

El presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, envió un mensaje para el conductor del bus alimentador involucrado y que resultó lesionado.



"Desde el ente gestor enviamos un mensaje, un saludo y pronta recuperación para nuestro conductor. Una persona que madruga diariamente a prestarle un servicio esencial a todo los caleños. Esperamos que se recupere pronto y regrese a su hogar", expresó el funcionario.

El gerente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, envió un mensaje de recuperación para el conductor del bus MÍO que resultó herido tras aparatoso accidente sobre la Calle 5 con Carrera 34. También pidió a los conductores responsabilidad a la hora de conducir. pic.twitter.com/7DgGghQoL7 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 11, 2022

También aprovechó para enviarle un mensaje de responsabilidad a los conductores y un llamado a las autoridades a investigar el hecho y determinar la responsabilidad del aparatoso accidente.



"También hacemos un llamado a la población caleña a conducir con responsabilidad, a tener en cuenta que todos somos actores principales en las vías y hay que tener prudencia en los cruces viales, en especial a la madrugada, donde la gente no respeta la semaforización Esperamos pues que sea materia de investigación de las autoridades competentes y se identifique la responsabilidad de quienes han cometido esta imprudencia".