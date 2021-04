Pico y cédula en Cali para el viernes 16 de abril

Natalia Moreno Quintero

Este viernes 16 de abril están habilitadas para acudir a establecimientos comerciales, notarías, entidades bancarias y financieras, así como a oficinas de atención al público de instituciones públicas y privadas, las cédulas terminadas en 2, 4, 6, 8 y 0.



Cabe recordar que esta disposición no aplica para hoteles, restaurantes ni establecimientos similares, según lo consignado en el decreto 4112.010.20.0175 de 2021 de la Alcaldía de Cali.



Entre las excepciones al 'pico y cédula' se encuentra el personal de la salud, las diligencias que precisen la concurrencia de dos o más personas, los trámites del tránsito y las personas que brindan asistencia a adultos mayores, personas en condición de discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que necesiten ayuda a la hora de adelantar alguna diligencia, entre otros.

Lea además: Mayoría de contagios de covid-19 en Cali se están dando por contacto familiar



Respecto a las otras medidas restrictivas con vigencia en Cali, el toque de queda este viernes regirá entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. como se indica en el decreto anteriormente mencionado.



Este jueves el alcalde Jorge Iván Ospina decretó disposiciones adicionales ante el aumento en los contagios de coronavirus, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos y la gravedad de los pacientes atendidos en UCI.



Desde las 8:00 p.m. de hoy y hasta las 5:00 a.m. del próximo lunes habrá ley seca en Cali, mientras que desde la 1:00 p.m. del sábado y hasta las 5:00 a.m. del lunes regirá el toque de queda continuo.



En el Valle del Cauca, por disposición de la gobernadora Clara Luz Roldán, habrá confinamiento desde las 8:00 p.m. de este viernes y hasta las 5:00 a.m. del lunes, como una forma de disminuir la transmisión del virus y la derivación de pacientes a las UCI.