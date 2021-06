Movilidad en Cali: este es el estado de las vías este jueves, 24 de junio

Natalia Moreno Quintero

Dos puntos en el oriente de Cali continúan bloqueados este jueves, según el más reciente reporte del estado de las vías entregado por la Secretaría de Movilidad de Cali.



Se trata del sector de Puerto Rellena y Puerto Maderas, en Calipso, este último en proceso de recuperación y limpieza luego de que este martes en la noche fuese anunciado el levantamiento de barricadas por parte de los manifestantes allí presentes.



"Nuestra lucha no se expresa solamente en el bloqueo de las vías, nuestra lucha se expresa en la organización de base que permita procesos barriales, pedagógicos y culturales", indicaron a través de un comunicado, donde además se precisa que entrarán en 'asamblea permanente' y que esta tarde, a las 4:00 p.m., sería levantado el bloqueo con un evento junto con la comunidad.



De acuerdo con el informe de la Secretaría, este jueves hay normalidad en la movilidad en las zonas sur, norte, centro y oeste de la ciudad, donde además hay presencia -en ciertos sectores- de agentes de tránsito que regulan el tráfico.



Como novedad, a las 11:20 a.m. se reportó presencia de manifestantes en inmediaciones a la Calle 5 con Carrera 94, en el sur de Cali, y en la Calle 36 con Carrera 39, en el oriente, aunque por el momento la movilidad no se ha visto interrumpida.



Las salidas al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por Menga y Sameco no reportan novedades.



En cuanto a la operación del sistema de transporte masivo MÍO, Metro Cali informó que la ruta P47C presenta recorte en su recorrido, en sentido sur-oriente, por prevención. De otra parte, las rutas P10B y P10D presentan retrasos por desvíos.