Estas son las multas que deberán pagar las personas que "pillen" tirando basura en Cali

La Alcaldía de Cali tiene listas las sanciones que impondrá a quienes arrojen escombros en el espacio público de la ciudad, quemen residuos sin autorización o no recojan las heces de su mascota. Las multas se asignarán, según lo contemplado en el Código de Policía.



En articulación con la Policía Metropolitana de Cali, la Alcaldía lanzó una campaña denominada ‘Caza Infractores’ con el fin de sancionar a quienes boten basura en las calles de la ciudad.



En el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se contemplan cuatro tipos de multa divididas en cuatro categorías según el valor.



Los infractores podrían pagar $154.000 cuando no recojan los residuos de sus mascotas en el espacio público. La misma sanción tendrán quienes permitan que sus animales de compañía derramen el contenido de bolsas de basura que han sido dispuestas para su recolección.



Igualmente, en caso de transportar escombros de forma inapropiada los ciudadanos pagarán $309.000, el equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes.



Una multa de $618.000 aplicará para aquellos que no separen adecuadamente los residuos sólidos o no los depositen en el lugar indicado. En caso de contratar personas para transportar de manera ilegal escombros, pagará el mismo valor.



Finalmente, arrojar muebles, llantas o escombros de construcción en el espacio público; tirar cualquier objeto o residuo en las redes de alcantarillado y acueducto, y realizar quemas de basura en cualquier lugar público o privado, tendrá una multa de $1.237.000.



Por este tipo de prácticas contra el medio ambiente, la Policía ha impuesto 310 comparendos en la ciudad desde el año pasado.