Estas son las medidas que se tomarán para el piloto de hinchas en el Pascual Guerrero

La Alcaldía de Cali dio a conocer en la tarde de este miércoles las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad de los asistentes al Pascual Guerrero el próximo sábado, para el partido entre América y Once Caldas.



Se trata del primer juego que se disputará con público en el estadio de la capital del Valle tras la llegada del covid-19, hace más de 17 meses.



El partido se ha tomado como un plan piloto para el paulatino regreso de los hinchas al escenario y hasta el momento sigue en pie, a pesar de los hechos de violencia que se registraron el martes en el estadio El Campín, de Bogotá.



"Muy a pesar de lo que desafortunadamente ocurrió en Bogotá, no podemos cerrar los estadios por causa de desadaptados, irresponsables, que ronda la criminalidad. Nosotros tenemos que tener los estadios para la gente que sabe ver el fútbol, como escenario para el encuentro de la familia, la convivencia, y como escenario para la construcción de ciudadanías", argumentó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Para este partido, las autoridades caleñas dispusieron que el aforo que tendrá el estadio será solo del 25 % de su capacidad total, es decir, poco más de 6.700 personas, teniendo en cuenta que no estará habilitada la tribuna oriental.



"Para las tribunas y el personal que va a ingresar, teniendo en cuenta los indicadores epidemiológicos, la resolución 777, hoy tenemos en el departamento del Valle del Cauca una ocupación de UCI del 80 %, que es el indicador bajo el cual nosotros debemos de funcionar, y un indicador de resiliencia que está hoy en un 0,5, por lo cual está permitido en este momento desarrollar este tipo de eventos con un aforo de hasta del 25 %", explicó la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.

Tomando en cuenta lo anterior, agregó la funcionaria, "se ha definido una población de alrededor de 6.770 personas a las cuales, si son mayores de 25 años, se les va a solicitar vacunación de por lo menos una dosis, teniendo en cuenta que la población de 25 a 30 años apenas inició su proceso de vacunación hace alrededor de cinco o seis días. Para personas menores de 25 años vamos a solicitar prueba de antígeno negativa con mínimo 72 horas de antelación, para poder ingresar al estadio".



Torres indicó además que al ingreso del Pascual Guerrero se tendrán controles para validar los carnés de vacunación y la prueba negativa. Adicionalmente, de manera aleatoria, a la población de más de 25 años se le realizarán pruebas rápidas para garantizar que no haya personas que tengan un contagio activo.



"Otro elemento importante para los espectadores es el uso permanente del tapabocas: antes del ingreso, durante el evento y a la salida. El tapabocas es obligatoria, es una normatividad nacional, y debemos mantener su uso como media de protección y bioseguridad", añadió la secretaria.



Las autoridades revelaron que el megacentro ubicado en el estadio Pascual Guerrero estará abierto desde las primeras horas de la mañana hasta las 11:30 a.m.

Ingreso de hinchas será desde mediodía

El secretario el Deporte y la Recreación de Cali, Carlos Diago, indicó que procederán a enviar al Ministerio del Interior la carta para dar el visto bueno a la solicitud hecha por el América de Cali, para que la cartera nacional dé la viabilidad para la venta de la boletería.



"La boletería que va a vender el América va a ser de manera virtual. El aforo es del 25 %, que se le sacó a cada tribuna. Oriental no va a estar habilitada, entonces las 6.700 personas estarán en el resto de todas las personas. Solo podrán entrar al estadio mayores de 12 años, excepto en sur, que deben ser mayores de 14", dijo el funcionario.

Diago reveló además que la logística estará a cargo de 500 policías, siete coordinadores y 253 unidades logísticas, 20 paramédicos, siete funcionarios de Alcaldía y siete funcionarios del PMU.



El ingreso del personal administrativo del América empezará a las 10:00 a.m., mientras el estadio se abrirá al público desde las 12:00 m. Los equipos llegarán al escenario a la 1:00 p.m.



"Todo el tema del uso de baños y de las ventas lo va a manejar directamente el América. En los 12 puntos que hay habilitados de venta solo se van a manejar líquidos, botellas de agua y gaseosa. Alimentación no se va a vender", indicó.

Desvíos y cierres

William Vallejo, secretario de Movilidad, reveló que el sábado se realizará "un cerramiento, un polígono" en las zonas aledañas al estadio, para garantizar la implementación de la logística y evitar aglomeraciones.



"Este polígono es el cierre comprendido entre las calles 5 y 6 y las carreras 34 y 36. Tendremos unidades de agentes de transito alrededor de este perímetro garantizando los desvíos y la movilidad, dando las instrucciones a los conductores", explicó.

Además, añadió, "alrededor de las 10:30 - 11:00 a.m. empezaremos un patrullaje en la zona de influencia del estadio para mover los vehículos que se encuentran estacionados y que no van a permitir la implementación de los elementos de la logística".



Vallejo dijo además que desde la dependencia se solicitó a Metrocali, ente gestor del MÍO, "que su plan de servicios operativo del día sábado implemente acciones que permitan garantizar la prestación del servicio, sin que se nos vaya a presentar una aglomeración de personas en las estaciones y buses".