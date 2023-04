Estas son algunas de las falencias que tendrían los arreglos realizados a las vías de Cali

Muchos habitantes de Cali, ilusionados por el arreglo de las vías en sus barrios, han visto con tristeza cómo estos no quedaron como ellos esperaban.



Desniveles que se encharcan ante cualquier lluvia, acabados imperfectos en bordes y sumideros con tapas inadecuadas que pueden ser peligrosos para algunos vehículos son las críticas principales.



El ingeniero especializado en estructuras, Luis Fernando Montoya, fue más allá de estos cuestionamientos y contó que las vías de Cali ya están para ser renovadas en toda su estructura y no solo en su capa superficial, como se está haciendo actualmente.



“Muchas veces sucede como cuando tienes humedad en una pared y se te sopla la pintura, entonces tienes dos opciones: Quitas la pintura y vuelves a pintar o se quita el problema de raíz, pelando toda la pared y buscando la fuente de la humedad para arreglarlo”, ejemplificó.



“Estamos en esa condición, la intervención no está solucionando el problema de fondo, que es que el material ya se deterioró, hay problemas de humedad en los suelos, no se hicieron los filtros en su momento y entonces ahora estamos es arreglando un problema superficial con la capa de rodadura”, agregó Montoya.



Desde su percepción, esto se debe a que no hay recursos suficientes para hacer la intervención completa.



A su vez, explicó que los imperfectos que están viendo los ciudadanos en las vías se debe a que “muchas de estas se solucionaron con una sobre carpeta, y entonces a la carpeta existente se les agregó otra encima, pero como todo en las vías está amarrado a los niveles de las redes, a los niveles de los sumideros y de ingresos de las casas, si yo cambio el nivel de esa vía también estoy modificando el comportamiento de ese drenaje y de las demás cosas, y entonces ya las estas quedan más altas que las cámaras, que los sumideros, que quedan más bajitas que las casas, entre otras cosas”, indicó.



Pero estas no serían las únicas obras que estarían presentando inconvenientes. El concejal Roberto Ortiz aseguró que también ha recibido denuncias sobre detalles que no quedaron bien en intervenciones desarrolladas por el grupo operativo de la Secretaría de Infraestructura de Cali.



“Hay una vía que quedó mal arreglada y con baches en el Rincón de La Flora, parece que hubieran hecho la nivelación quién sabe con qué cosa porque recién reparada, la vía ya se está inundando. También pudimos evidenciar por el Bulevar del Oriente, a la altura del barrio Bonilla Aragón, pavimentaron unas calles que son en bajada y resulta que no les hicieron desagües al final, o sea que el agua se almacena y la gente les preguntó a quienes estaban construyendo que por qué no les hacían los desagües, pero les dijeron que no era necesario”, indicó el concejal.



Ortiz aseguró que esto da muestra de que, en varias ocasiones, se realizan las reparaciones por atender a las quejas de los ciudadanos, pero no porque se quiera reparar integralmente la vía.



“También tenemos por el lado de El Lido, donde hay unas calles que las arreglaron y dejaron unas partes sin terminar, media cuadra sin pavimentar, y en otras dañaron los andenes y los dejaron así. Donde la gente tenía cómo guardar el vehículo no les dejaron la subida, les hicieron el andén y la gente por más que les dijo, no les importó”, complementó el cabildante.



Hasta el momento no ha habido pronunciamientos oficiales sobre estos cuestionamientos técnicos de las obras.



Lo que sí se informó es que el contrato para el arreglo de las vías de Cali con el Consorcio Vial 2022 avanza en poco más de 45%, de acuerdo el anuncio hecho por el mismo secretario de Infraestructura, Néstor Martínez Sandoval, en el debate de control político realizado en el Concejo el pasado lunes, 10 de abril.



Asimismo, se espera que este sea terminado en agosto, a pesar de los retrasos que ha presentado.