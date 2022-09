¿Están en lo cierto? El 71 % de los caleños cree que la calidad del aire en la ciudad es mala

El 71 % de los caleños cree que la calidad del aire en la ciudad es regular o mala y no son optimistas al pensar que el panorama va a mejorar en los próximos 10 años; es más, consideran que será entre mala y muy mala.



Así lo evidencia la ‘Encuesta de Percepción de Calidad del Aire de Cali 2022’, un estudio desarrollado por la Red Tángara, creada en el 2021 y que, a la fecha, tiene 12 sensores distribuidos para recopilar datos sobre el estado del aire.



Andrea Bernal, vocera de la Red, explica que la idea es sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de conocer cómo está la calidad del aire y cómo esto puede afectar la salud, ya que según la OMS, las principales ciudades y centros urbanos en Colombia, y otros países latinoamericanos, han venido presentando altos niveles de contaminación atmosférica.

Le puede interesar: A un año de las elecciones, ya hay más de doce nombres para disputar la Alcaldía de Cali



Sin embargo, “entender cuáles son los factores que determinan la calidad del aire como buena, moderada o dañina, no es una tarea a la que se le haya prestado mucha atención”, afirma Bernal. Incluso, no es un motivo de estudio en las Secretarías de Salud.



En el país, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Salud, más de 15.600 personas perdieron la vida en el 2018 por causas asociadas a la mala calidad del aire.



Camilo Villa, quien también participa de la iniciativa Tángara, resalta la necesidad de “poner en la escena de conversación pública la relación de la calidad del aire y los problemas de salud”.



Por su parte, Cristhian Barragán, miembro de la red ciudadana de monitoreo y evaluación de la contaminación atmosférica de Cali, advierte sobre la necesidad que hay de revisar la ubicación actual de los sensores instalados en la capital del Valle, porque en los últimos 20 años la ciudad ha tenido una gran expansión, especialmente hacia el sur, lo que demanda de nuevas investigaciones y análisis.



El 86 % de los caleños no sabe dónde consultar el estado de contaminación del aire. Este y otros resultados de la encuesta se presentarán hoy, a las 5:00 p.m., en la Plazoleta Jairo Varela.