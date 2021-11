¿Está lista Cali para recibir a turistas de los Juegos Panamericanos Junior?

Un poco más de 10.000 turistas estarán visitando el Valle del Cauca, en especial a Cali, durante los I Juegos Panamericanos Junior que arrancan esta semana.



Con el fin de mostrar su mejor cara ante los visitantes la ciudad realizó la recuperación de varias infraestructuras y espacios públicos. Actividades de limpieza, instalación de luminarias, mejoramiento de puentes peatonales y vehiculares y corredores viales son algunas de las acciones que ya se han implementado para recibir a los atletas, sus delegaciones y turistas.



Para ello se conformó la Comisión de Infraestructura y Ornato. “La comisión ha trabajado en escenarios como el Pascual Guerrero, la Unidad Jaime Aparicio, porque en estos sectores desde que se construyeron en el 71 para los Juegos Panamericanos no se les volvió a hacer ninguna intervención en su malla vial”, explicó Néstor Martínez Sandoval, secretario de Infraestructura Distrital.

¿Qué se ha hecho?

Labores de embellecimiento y mejoramiento se han realizado en las canchas Panamericanas, la Liga del Tiro, la Unidad deportiva Jorge Herrera y el Coliseo del Pueblo, que son algunos de los sitios donde se llevarán a cabo los eventos deportivos.



Carlos Alberto Diago Alzate, secretario de deporte de Cali, comentó que “se han realizado trabajos en los 6 escenarios de la unidad Jaime Aparicio, como el Coliseo de Miguel Calero, las Piscinas O'byrne, el estadio de atletismo Pedro Grajales, igualmente se han adelantado labores en cinco escenarios de la Unidad Alberto Galindo y en la Unidad San Fernando, donde se ha adecuado el estadio Pascual Guerrero y el Coliseo Evangelista Mora”.



Entre los trabajos estuvo la recuperación vial al interior de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, donde la Secretaría de Infraestructura espera renovar más de 8500 metros en la unidad deportiva que se suman a una intervención de 625 metros sobre la bahía de los Cholados.



Asimismo, en el Parque Panamericano, que comprende la Carrera 34 entre calle 5 y 5b, se rehabilitaron 520 metros cuadrados.

Arreglo de plazoletas

Como parte de las labores de embellecimiento se hizo el mejoramiento de la Plazoleta del Correo, un lugar que llevaba 10 años sin funcionar. En este lugar se realizó la adecuación de la fuente principal y las tuberías del sector, además se colocó una estación de bombeo para que el agua se esté renovando.



También se recuperó la Pila del Crespo, un monumento ornamental de los Juegos Panamericanos de 1971 que volvió a funcionar para recibir esta primera edición de los Panamericanos Junior. El Dagma construirá un jardín alrededor de esta fuente y Servicios Administrativos se encargará de hacer un cerramiento del sector, según informaron.



En las entradas y salidas de Cali se han realizado únicamente labores de ornato, es decir, trabajos de limpieza, pintura y acondicionamiento de jardines y terrenos. El objetivo de estas actividades es mejorar y mostrar una ciudad bonita, explicaron.



Los caleños también estrenarán separadores viales de las carreras 39 entre autopista y calle 5ª, carrera 66 entre Pasoancho y calle 5a y la avenida 6ªA entre calles 18 y 25N, esta obra estará culminada en diciembre de 2021.



“En este momento no solo queremos mejorar para los juegos Panamericanos Junior, estamos realizando obras importantes, vamos a intervenir los tres separadores viales, a nivel de paisajismo, queremos que los ciudadanos cuiden ese espacio para que sean parte de nuestro patrimonio”, aseguró Carlos Alfonso Salazar, director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. El proyecto tiene un costo de $7.200 millones.

Se prevé que la ocupación hotelera para el periodo de los Juegos Panamericanos Junior, que arrancan el jueves, estará en 72% en el Valle y 82% en Cali. Se esperan un poco más de 10.000 turistas.

Pese a esto, algunos caleños sienten que solo se están haciendo arreglos superficiales, pues la malla vial de la ciudad sigue en mal estado (ver recuadro), muchos andenes están destruidos, los bolardos dañados y el espacio público invadido.



Asimismo, la red de semáforos aún no se arregla en su totalidad. Según el reporte de Movilidad, a la fecha aún no funcionan en la ciudad 59 semáforos, 155 ya fueron intervenidos y reparados y 423 de estos dispositivos están operando con normalidad.



Los turistas también encontrarán una ciudad con un sistema de transporte masivo que no está operando al 100%.

Malla vial dañada

Desde diferentes sectores de la ciudad se han generado críticas, pues lo que se ha hecho en Cali son algunos arreglos en los alrededores de los escenarios deportivos, en los que se desarrollarán los Juegos Panamericanos, mientras el resto de la ciudad no tiene cambios significativos.



“Los trabajos que se hace para el arreglo de vías son mínimos frente a la problemática. En los barrios las carreteras están acabadas, por ejemplo en la Calle 16 con Carrera 76 hay un enorme hueco que crece y crece y parece que nadie de la Administración pasa por allá. Hay sectores con huecos que tienen años y pasa demasiado tiempo para que les programen el mantenimiento”, comentó Daniel Mercado, ciudadano caleño.



Según el Municipio, a la fecha han renovado más de 102 kilómetros de vías urbanas y rurales (44 km en 2020 y 58 km en 2021), lo que corresponde al 26% de la meta de este Gobierno.



Con ello, según Infraestructura, se ha impactado a 100 barrios, 20 comunas en labores de mantenimiento de sus calles y 14 corregimientos. La gran expectativa se tiene para 2022 cuando contarán con $97.000 millones para atender las vías de 48 barrios.