Esperan que 5 millones de colombianos tengan las 2 dosis de vacuna en próximas semanas

Andrés Camilo Osorio

En las próximas semanas, se espera que cinco millones de colombianos ya estén inmunizados, es decir, con las dos dosis aplicadas-, actualmente esta cifra se encuentra en más de 3 millones con el esquema completo. Este será un gran avance, especialmente en el marco de la reactivación económica. Así lo señala el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerson Bermont.

El especialista en Salud Pública, en diálogo con El País, detalló cómo se llevan a cabo las fases de vacunación actual y destacó que la velocidad en la inoculación cada día va en aumento, “tenemos un ritmo de aplicación adecuado y que podrá continuar a medida que se adquieran más vacunas”, dijo.

En este sentido, resaltó la labor del departamento y su capital, porque a pesar de la situación crítica de bloqueos “han mantenido un muy buen ritmo de vacunación”, anotó Bermont, quien además precisó que la inmunidad comienza 14 días luego de la vacunación.

Recordemos cómo se está llevando acabo hoy la etapa actual de vacunación...



Actualmente se ha priorizado a la población de más alto riesgo, es decir 50 años en adelante, la población que se autorizó de 16 a 49 son aquellos que presenten comorbilidades que sean de alto costo, por ahora aún no se habilitó la vacunación para la población general de 16 a 49 años. Se va a ir integrando al resto de los ciudadanos, pero por ahora no. También es importante resaltar que enfermedades de alto costo sería, por ejemplo, hipertensión o diabetes controlada que no se ha visto afectada en sus órganos blandos, no es tomada en cuenta como una enfermedad de alto costo, por otro lado, una paciente con cáncer, VIH, problemas del corazón, o que haya tenido mayor afectación debido a su enfermedad, si es tomado en cuenta como una comorbilidad priorizada en la etapa de vacunación.

Si yo considero que soy una persona de alto costo, pero no he sido llamado por mi EPS o no estoy en la base de datos de Mi Vacuna ¿Qué debo hacer?



Tomando en cuenta todas las aclaraciones anteriores, lo mejor es llamar a la EPS para hacer una postulación como paciente de alto riesgo, para ser agendado a la brevedad para la aplicación.

Si soy una persona con una comorbilidad controlada, ¿puedo solicitar la vacunación?



Las personas que presentan comorbilidades controladas, que no han acarreado mayor afectación están priorizadas luego de las personas consideradas de alto costo y riesgo, solo es cuestión de esperar, como ha ocurrido con los rangos de edad. Estas personas serán agregadas a la base de datos de Mi Vacuna progresivamente.



¿Cúal es la cantidad de personas de alto costo que se espera vacunar?



En este momento tenemos unas 2.400.000 personas en el rango de edad de 16 a 49 años consideradas de alto costo que están priorizadas para la vacunación. Son las que están en este momento registradas en la base de datos, si sumamos las personas con comorbilidades serían 100 mil más.

Si tengo un estado de salud delicado, como una operación a corazón abierto, una diálisis, es decir, soy un paciente crítico ¿puedo vacunarme?

A menos que su médico le haya indicado lo contrario, no contamos con evidencia de que la aplicación de la vacuna afecte de manera negativa o presente un riesgo para cualquier paciente crítico.

Mi EPS aún no me agenda y soy parte de la tercera etapa, ¿cuento con alternativas para vacunarme?



Al inicio siempre iniciamos la vacunación con agendamiento, pero con el paso de las semanas, se abre la vacunación para cada grupo poblacional dependiendo de la demanda que exista, es cuestión de que se anuncie y en ese momento podrá acceder a cualquier centro de vacunación sin cita previa.

¿Cúal es su balance del plan de vacunación?



Lo que más podemos destacar es la disminución de la mortalidad en la población mayor de 80 y en el talento humano, así como una velocidad importante en la vacunación, cada día va en aumento, el día de hoy hemos vacunado más de 290.000 personas, tenemos un ritmo de aplicación adecuado y que podrá continuar a medida que se adquieran más vacunas.



¿Cuándo se abrirá la vacunación para personas mayores de 45?



En cuanto se haya vacunado a un gran número de personas mayores de 50 avanzaremos a la apertura del próximo quinquenio, pero eso se anunciará en su momento, si no cumple con las características de enfermedad de alto costo, aún no puede aplicar el biológico. Tenemos calculado unas 6.200.000 personas en el país que pertenecen al rango de edad de 50 a 59 años.

¿Cómo ve el proceso del plan de vacunación comparado con otros países?



Quisiera hacer un reconocimiento al departamento del Valle y a Cali, porque con todos los bloqueos que se han presentado, han mantenido un muy buen ritmo de vacunación, han logrado un récord de casi 35.000 vacunas aplicadas en un día en el Valle, así como Cali ha marcado un ritmo de casi 20.000 vacunas diarias, esto quiere decir que las personas quiere vacunarse independiente de las condiciones, así como el compromiso de las autoridades para continuar con la aplicación.

¿Cuándo bajarán los indicadores de contagios y ocupación de UCI?



Los indicadores iban bien durante el tercer pico, pero con las marchas y la falta de medidas de bioseguridad durante las mismas, lograron extender el tercer pico de contagios, sin embargo esperamos que estos niveles comiencen a bajar en dos semanas más o menos, en la ciudad de Cali.

¿Cuántas personas están inmunizadas con la segunda dosis? ¿están garantizadas?



Son más de 3.300.000 personas inmunizadas con la segunda dosis y se verá un incremento en las próximas semanas, aumentará a 5 millones la cifra.

¿Algo más que quiera agregar o aclarar?



Entender que la inmunidad comienza 14 días luego de la vacunación, por lo que no se pueden perder las medidas de bioseguridad, la vacuna salva vidas, más no evita el contagio, sólo disminuye la posibilidad de enfermarse de manera grave, sin embargo esto solo sucede luego de la segunda dosis pasado el plazo anterior. Aún faltan muchas personas por vacunar, por lo que es fundamental mantener las medidas de bioseguridad.