"Esperamos el diagnóstico exacto": Rector de colegio de Cali sobre intoxicación de alumnos 

De 58 menores que resultaron afectados por una intoxicación masiva en un colegio privado de Cali, 21 tuvieron que ser remitidos a centros médicos y 3 continuaban, hasta este lunes, en observación médica por problemas gástricos.



La intoxicación, que afectó a niños y niñas entre los 6 y 10 años de la Institución Educativa San Cayetano, en el oriente de la ciudad, se habría registrado el pasado viernes entre el mediodía y las 3:00 p.m., sin embargo, la Secretaría de Educación recibió el reporte de lo ocurrido hasta el domingo en la tarde.



José Darwin Lenis, secretario de Educación de la ciudad, confirmó que este es el primer caso que se reporta en lo corrido del año en la ciudad. Según conoció el Secretario, los niños ese día almorzaron y luego de dos horas, aproximadamente, los alumnos se sintieron mal, presentaron vómito, diarrea, fiebre y malestar general.



"El padre John Alberto Vargas, rector del Colegio, actuó como debe ser, al dar prioridad a la atención de los estudiantes que tuvieron que ser llevados a centros médico, reportar lo sucedido ante la Secretaria de Salud y las EPS, y a nosotros. Se indaga si fue un producto el que provocó el problema", dijo Lenis.



Además de los menores que aún se encuentran hospitalizados, los 18 restantes, con mayor afectación, se encuentran en sus casas con tratamiento médico recomendado (antibiótico).



Por lo cual, desde la Secretaría de Educación de Cali se indicó que el colegio debe presentar, lo más pronto posible, un informe formal de lo que ocurrió y de las acciones que se tomaron para atender la situación y dependiendo de ello, tomar algunas medidas.



“Por ejemplo, podemos pedirle a la Secretaría de Salud que evalúe las condiciones de asepsia, dónde se preparan los alimentos, el estado del restaurante, la cocina, e incluso las manipuladoras. Podremos solicitarles que hagan una visita de inspección y vigilancia y dependiendo del informe que nos entregue la Secretaria de Salud se cerrará o se hará un tipo de recomendación”, anotó el Secretario.



Asimismo, explicó que, como este hecho se presentó en una institución que no es beneficiada con el Plan de Alimentación Escolar, PAE, “es decisión de los padres de familia y de las directivas del colegio si presentan o no una demanda contra el operador, de acuerdo con los resultados que arroje la visita de la Secretaría de Salud”, concluyó Lenis.



Al respecto, el rector de la Institución, padre John Alberto Vargas, aseguró que, aunque aún no se tiene claridad sobre cuál habría sido el alimento que causó la intoxicación a los menores, ya se están adelantando indagaciones para esclarecer lo ocurrido.



"Estamos esperando el diagnóstico exacto de la intoxicación; afortunadamente casi todos los estudiantes ya se encuentran en sus casas. Sin embargo, estamos a la espera de los resultados que nos brinde el equipo interdisciplinario de Salud que, de la mano de una epidemióloga, llevan a cabo la correspondiente investigación", comentó el Rector.



Con relación a cómo se encuentran los alumnos afectados, el padre Vargas detalló que algunos menores reportan casos de virosis y otros de gastroenteritis. De igual manera, el rector indicó que desde la Secretaría de Salud se pusieron en contacto con el colegio para inspeccionar lo sucedido.



"Quiero dar un agradecimiento a José Darwin Lenis por su acompañamiento al colegio y a las familias de los estudiantes en los centros médicos. De igual manera, quiero dar las gracias a la Secretaría de Salud de Cali, entidad que rápidamente tomó acciones para inspeccionar lo sucedido y conocer el estado de salud de los menores", precisó.