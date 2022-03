Encuentran a menor de 12 años que estuvo perdido por 30 horas en el oriente de Cali

Las autoridades de Cali confirmaron que encontraron a un menor de 12 años quien estuvo desaparecido por más de 30 horas, esto luego de que salió de su casa en el oriente de la ciudad y no logró retornar.



De acuerdo con lo detallado por la Policía, el menor desapareció de su casa ubicada en el barrio Ciudad Córdoba y recorrió diez kilómetros desorientad. Yeremy, de nacionalidad venezolana, no pudo regresar a su casa debido a que presenta dificultades para comunicarse.



"Yo salí en la mañana a trabajar y lo dejé con mi hija. Cuando ella se despertó no vio a Yeremy en la casa, entonces me llamó y me dijo que

si yo lo fui a buscar, pero le dije que no porque aún no iba para la casa. Después, lo fui por el Vallado, Llano Verde, Córdoba, Morichal, Mariano Ramos; y a las 2 p.m. pasé por el Vallado y en el CAI de ahí tomaron los datos del niño, de que se había extraviado y empezó la búsqueda", comentó el papá del niño.



Una vez el padre del menor reportó su desaparición en la estación de Policía del sector de El Vallado, uniformados de la Institución iniciaron las labores de búsqueda en la Comuna 15, así como en varias zonas de la ciudad, hasta que encontraron al adolescente en el barrio Nueva Floresta.



Con relación a lo sucedido, la teniente Adriana Corrales, jefa del grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, explicó que luego de que el menor fue encontrado lo llevaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.



"Es importante aclarar que el niño se encontraba con bastantes ampollas ya que había caminado varios kilómetros; entonces lo desplazamos hacia el hospital donde activan la ruta y ya podemos decir que el niño está en su hogar familiar con su padre", precisó la Teniente.