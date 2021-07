El general Juan Carlos León llegó a comandar la Policía Metropolitana de Cali en mayo pasado, cuando la ciudad estaba inmersa en uno de sus momentos más difíciles de la historia reciente. Más de cinco bloqueos de vías en puntos estratégicos de la ciudad y actos de vandalismo en las noches, hacían de la capital del Valle un lugar al que pocos les interesaba venir a tomar las riendas.

El nombramiento como director de la Policía de Cali lo tomó por sorpresa y para él “es un reto muy grande”, pues es una de las ciudades capitales más “complejas” de manejar.



Este bogotano, que lleva 30 años al servicio de la Policía, habló con El País y dejó claro que en todos los rincones de la ciudad habrá presencia de la Policía cuando el ciudadano lo requiera, contó detalles de cómo se está trabajando para reducir el hurto y explica cómo combatirán el microtráfico de estupefacientes, problemática que según él es la principal causa de que en Cali, en lo corrido del 2021, hayan sido asesinadas 729 personas.

Su llegada a la comandancia de la Policía se dio en mayo pasado, cuando Cali se encontraba en medio del Paro Nacional, ¿cómo tomó esta designación?



Es un reto muy grande porque entre las direcciones del país, Cali es una unidad compleja y que tiene muchas situaciones internas y externas.

La dirección de la Policía Metropolitana de Cali la vengo a asumir con un caos y una situación muy compleja de bloqueos, vandalismo y hechos de terrorismo urbano. Cuando arribo a Cali debo llegar a intentar tomar el control de la ciudad y fue casi mes y medio en esa retoma que dejó buenos resultados.



Esperamos que con los dispositivos y blindajes que le estamos dando a la ciudad no volvamos a tener hechos similares a los ocurridos el pasado 28 de abril.



Adicionalmente, me preocupan mucho los hurtos y homicidios que se presentan en la ciudad, por eso hemos venido haciendo actividades diferenciales donde tenemos como objetivos mejorar la percepción de seguridad en Cali. Aquí todo ciudadano debe sentirse seguro y acompañado de su Policía, por este motivo es claro que debemos tener acercamiento total a la comunidad en todos los frentes.

Nosotros sin el ciudadano no somos nada, eso lo tenemos claro y por eso queremos hablar con ellos, ir a los barrios, hacer actividades en comunidad para que ellos nos entiendan y acojan en cada sector de Cali.



Le puede interesar: Ponen freno al robo de carros y motos en Cali: estas son las marcas que más hurtan

Hace dos semanas se lanzó el plan ‘Cali segura por un futuro’, estrategia con la que se busca reducir hurtos y homicidios. ¿Qué diferencia esta estrategia a las que se han lanzado anteriormente?



Le estamos apostando mucho al diálogo con la comunidad porque entre más tengamos contacto con ella, mucha más información podemos recoger para poder capturar a las bandas delincuenciales.



Debo dejar claro que este nuevo plan es de continuidad, el problema con los anteriores es que quizás se perdían luego de un mes. Aquí hay que hacer una estrategia de continuidad y que vaya focalizando el delito porque estos van cambiando y ese es el trabajo que tenemos que hacer desde la Policía, investigarlos y poderlos identificar.



Yo quisiera poder tener una ciudad sin hurtos y sobre todo, sin homicidios, pero tenemos que trabajar con la ciudadanía para que ella nos de información y poder atacar las bandas.

El plan ‘Cali segura por un futuro’ es un trabajo y planeación que se hizo con la ayuda de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, el Fiscal ha puesto personas para contrarrestar estos delitos y eso nos va a facilitar mucho las operaciones que van encaminadas a desarticular bandas dedicadas al hurto y homicidio. Será un trabajo de mucho tiempo y esperamos reducir los delitos y mejorar los índices de seguridad. Aquí lo más importante es poderle garantizar la seguridad al ciudadano.



También puede leer: Ediles de Cali claman por seguridad tras asesinato de colega de la comuna 15

¿Cuál es el porcentaje de reducción de hurtos y homicidios que se espera lograr en los próximos meses?



Este es un trabajo muy largo que se debe desarrollar en una ciudad de 2.400.000 habitantes, por este motivo hay que trabajar de manera continua día a día. Siempre será importante mirar estadísticas, revisar puntos sensibles y analizar el delito en cada sector de la ciudad.



Queremos irle ganando territorio a las bandas para así poder garantizarle al ciudadano lo que él quiere.



Solamente este año llevamos 603 capturas por hurto en Cali. Además, la migración de personas a la ciudad, todos los históricos que ha tenido Cali referente al narcotráfico y sicariato son estadísticas que también debemos mirar.

Hace pocos días en un video se pudo ver que dos bandas delincuenciales se enfrentan a tiros en el oriente de Cali y no hubo presencia de la Policía. ¿Hay uniformados suficientes en esta zona?



Nosotros no vamos a tener ningún territorio vedado aquí en Cali. En el sector del oriente colocamos un CAI móvil y los trabajos de microfocalización se están realizando bajo un análisis. Es claro que a estos lugares tenemos que llegar a erradicar el delito.



En Cali no hay territorios vedados para la Policía y a todos los territorios vamos a llegar con las capacidades institucionales, en el marco de la Constitución y de los Derechos Humanos.



Quiero dejar claro que no vamos a violentar los derechos de los demás y mucho menos la Constitución, pero sí vamos a tener el control de la ciudad.

"Estamos haciendo un plan que lo llamamos visitas domiciliarios. Con esto verificamos que las personas que tienen medida de casa por cárcel estén cumpliendo con ella. Nos hemos encontrado que casi el 80% de las personas que tienen esta medida está volviendo a delinquir”.

General Juan Carlos León



Comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

En lo que va de julio se han cometido 79 homicidios en Cali. ¿Qué se está haciendo para reducir este delito?



Lo primero que realizamos fue determinar qué puntos y en qué comunas es donde más se presentan los hechos. En Cali son 10 las comunas en el área metropolitana las que son las más afectadas por homicidio. Estos lugares nos aportan casi el 61% de muertos de toda el área metropolitana.



Este 61% ya lo microfocalizamos y desarrollamos los microcuadrantes. Todo esto nos ha permitido darnos cuenta que el dinamizador de las muertes es el microtráfico.



Al conocer esto hablamos con el Fiscal y nos destinó unos investigadores especiales. La Policía va a estar en las ollas de microtráfico haciendo allanamientos constantes y masivos para trabajarle a la economía criminal.

También le apostamos fuertemente a unas reacciones motorizadas que van trabajar en los puntos más calientes. Serán más o menos 15 hombres que estarán haciendo requisas permanentes, pues entre más armas de fuego, armas traumáticas y armas blancas incautemos, menos hechos de violencia vamos a tener.

Con toda esta estrategia creemos que podemos llegar a cifras bajas en homicidios y no volver a tener esos puntos tan altos de 15 y 16 muertos en un solo día.

Ediles de la ciudad denunciaron que el modelo de vigilancia por cuadrantes no es suficiente para mejorar la seguridad porque hay poco pie de fuerza, ¿esto es cierto?



Hace dos años se presentó una situación muy compleja en la Policía porque dieron el aval de retiro de los funcionarios que habían cumplido sus 20 años de labores. Eso afectó a todo el país con la salida de casi 15000 hombres los cuales dejaron un hueco grande y creo que apenas nos estamos recuperando.

Esperamos contar con todo el modelo completo en los próximos días y estar trabajando en todas las áreas de la ciudad.

En las jornadas de protesta la Policía y el Ejército trabajaron conjuntamente, ¿está usted de acuerdo con esto?



Esa no es una decisión del comando ni de la Brigada. Todo eso obedece a una orden presidencial y ellos nos están apoyando. Es una ayuda necesaria porque cuando tuvimos tanto problema en la ciudad nos facilitó todo.

¿Cómo se encuentra el estado psicológico y anímico de los policías luego de dos meses de paro?



Por orden de la dirección General se han realizado distintos trabajos para ayudar psicológicamente a nuestros policías. Además, nos han visitado expertos para hacer trabajos dinámicos.



También se les pudo conseguir la prima de orden público a todos los uniformados que hacen parte de la Metropolitana de Cali y eso es un valor motivador que han recibido de muy buena manera.



Todo esto hace que se dinamice mucho más el servicio de Policía, que se sientan mucho más pertenecientes a su institución y que le tengan más cariño al informe.



Actualmente contamos con cerca de 7500 policías en Cali y hemos recibido un muy buen apoyo de la Dirección de Talento Humano. Casi todos los uniformados que están llegado a la ciudad son personal que estará en las calles porque lo que se requiere es aumentar el pie de fuerza para mejorar el modelo de vigilancia por cuadrantes.

¿Qué apoyo tecnológico requiere la Policía de Cali en estos momentos?



Recientemente hemos solicitado algunos drones y equipos de alta tecnología. Sin embargo, nos llegó un parque automotor por parte de la Dirección General y creemos que poco a poco vamos a tener y mejorar la parte logística y tecnológica, todo con el fin de prestar un muy buen y mejor servicio en las calles.

Del nuevo uniforme de la Policía hace parte una cámara de cuerpo que llevará el uniformado y que grabará todo, ¿desde cuándo se implementará en Cali?



Esto será más adelante porque toca mirar el tema de la conectividad con los centros de seguimiento.



Para estas cámaras habría que contar con una sala especial y por el momento vamos a tener los uniformes sin cámara, sin embargo, estos dispositivos de cuerpo serán una de las partes esenciales que tendrán los informes y calculamos que el año entrante tengamos este equipamiento.