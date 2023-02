En la Unión está el mejor colegio público del Valle: ¿Cuáles son sus secretos? 

Durante cinco años consecutivos, la Institución Educativa San José, situada en el municipio de la Unión, al norte del departamento, se ha mantenido en la categoría A + de las pruebas Saber del Icfes.



Hasta ahora, es el mejor colegio público del Valle del Cauca – entre los 34 municipios no certificados- con la máxima calificación en las pruebas del estado.



María Elvira Arias, rectora de la Institución Educativa San José, contó que estos resultados se deben a estrategias y programas como ‘English Time’ y la implementación de ‘Aulas Steam’, que han permitido avanzar en el fortalecimiento académico y en el cierre de brechas.



“Siempre partimos de un diagnóstico porque nuestro personal no es permanente, entonces cada que inicia el año lectivo, se hace una nivelación, miramos los estándares y entramos a fortalecer las falencias, no solamente del programa, sino de las que los niños muestren, así garantizamos mejorar en la calidad de nuestra educación”, detalló la rectora.



Asimismo, Reinaldo de la Asprilla, docente de la Institución Educativa San José, destacó que desde el el 2018 han logrado acceder al nivel A+ y “ahí nos hemos sostenido, lógico que entre los estudiantes hay diversidad de intereses, pero siempre tratamos de acudir a la solidaridad porque los compañeros deben sentirse parte de un colectivo donde hay que colaborar para que se dé un buen ambiente de trabajo. Contar con herramientas de contexto es lo básico para lograr ese proceso porque así garantizamos que no haya vacíos grado a grado”.



En la Institución, la técnica de ir tratando progresivamente los niveles de profundización de análisis de temas ha sido una fortaleza, añadió el docente.



Por su parte, la Secretaría de Educación del Valle, Ana Janneth Ibarra, sostuvo que “la gobernadora Clara Luz Roldán ha sido muy asertiva al aportar la gratuidad en la inscripción de las ‘Pruebas Saber’, aportar al Preicfes y, por supuesto, lo más importante aquí, es tratar de mantener programas como ‘English Time’, que han permitido fortalecer muchísimo las actitudes para que nuestros estudiantes puedan tener los mejores puntajes del departamento. La idea es seguir mejorando e ir ascendiendo en esta categoría para que hagamos parte de los diez primeros a nivel nacional”.



Cabe destacar que, en el departamento, 14 instituciones educativas lograron mejorar su calificación. Según el informe que evalúa cada tres años el rendimiento de las 144 instituciones educativas oficiales del departamento que cuentan con grado once, ocho pasaron del rango D al C y seis subieron del C a la B.



La clasificación de las instituciones educativas se adelanta con base en los puntajes obtenidos en las cinco pruebas del examen y depende no solamente de los promedios, también de la varianza, es decir, que tan grande son en cada prueba las diferencias de puntaje de los estudiantes del colegio. Entre más altos y más homogéneos sean los puntajes, más alta resulta la calificación