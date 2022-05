"En junio iniciamos obras de la malla vial": Secretario de Infraestructura

El 24 % de las vías locales de Cali, que corresponden a las de los barrios, están en mal estado y el 52% en regular estado, debido al atraso en inversión que trae la ciudad desde hace muchos años.



El Municipio adjudicó la semana pasada un contrato por $87.000 millones para recuperar las calles de 73 barrios, pero son muchos más lo que siguen a la espera.



El secretario de Infraestructura, Néstor Martínez, explicó que con este contrato y, otro que saldrá en los próximos meses, se estarían recuperando este año 100 km de vías. Agregó que esto se hace con recursos de crédito, pues la ciudad no cuenta con suficiente presupuesto para recuperar la totalidad de la malla vial.



También se avanzará en la ampliación de la avenida Circunvalar y siguen pendientes algunos detalles de la vía Cali-Jamundí.



Lea aquí: Trabajadores de restaurantes y discotecas continuarán usando tapabocas en Cali

¿Cuál es el plan de la Administración para recuperación las vías de los barrios?



Existe un gran atraso, porque debemos partir de la base que Cali tiene 2800 kilómetros de vías, de las cuales 1800 son locales, el resto son rurales o principales. Son las locales las que definitivamente están en muy mal estado.



Nuestro propósito es recuperar 400 kilómetros, pues es la capacidad financiera que nosotros tenemos, entonces hasta el momento hemos recuperado 120 kilómetros. El 2020 fue un año atípico por la pandemia y en el 2021, por el estallido social, se tuvo poco rendimiento. Este año iniciamos un proceso licitatorio para recuperar 90 km. Esa es nuestra meta en el presente año.

Según Infraestructura, esta Administración dejará el estudio de factibilidad para hacer una vía alterna al mar desde chipichape hasta el

km 18.

¿Cuándo vamos a ver estas obras?



La semana pasada se terminó el proceso licitatorio. Fueron más de 40 proponentes interesados y, finalmente, fueron cuatro los que se presentaron y se eligió un consorcio que lo integran tres firmas de Bogotá. Esas tres firmas van a tener el compromiso de recuperar esos 90 km, la propuesta de ellos fue de $ 86.500 millones. Ayer se adjudicó la interventoría a una firma de Bogotá y a partir de la próxima semana iniciamos el proceso de preconstrucción que dura quince días; en el mes de junio estaremos iniciando las obras.

¿Qué barrios se van a arreglar y como se priorizaron?



Nosotros no sacamos de una bolsa los barrios, hicimos un estudio detallado para conocer el estado de las redes húmedas de estos barrios y encontramos que hay 38 sectores a los cuales perfectamente le podemos hacer el trabajo de recuperación, porque el alcantarillado está funcionando. Mientras que hay otros barrios que lo tienen en mal estado y hasta que no se recupere, por parte de Emcali, pues no podremos entrar.



Se arreglarán las vías de algunos territorios como: Alfonso López, Asturias, Buenos Aires, Calima, Ciudad Modelo, Refugio, El Troncal, la Nueva Base, El Lido, entre otros, son 73 barrios.

“La prolongación de la Avenida Circunvalar tiene como objetivo llegar a la 122. En este Gobierno llegaremos hasta la 95” Néstor Martínez Secretario de Infraestructura

¿Ya tienen el recurso asegurado hasta final de este año?



Hoy ya lo tenemos, tenemos aforados $ 120.000 millones y otra noticia que quiero dar es que, adicionalmente a este trabajo, vamos a hacer un programa que el Alcalde nos ha encomendado y que he denominado ‘Corazón Alameda’, que tiene $ 20.000 millones para invertir en las comunas 9 y 19. Se intervendrán las calles novena, la octava y todas las vías aledañas a la galería Alameda. Es un proceso licitatorio que arranca en junio y la ejecución termina en diciembre.

¿Qué debe hacer la comunidad para denunciar daños en la vía o huecos en las carreteras?



Nosotros tenemos contacto permanente con los Comités de Planificación de las comunas (ahí participan ediles y miembros de Juntas de Acción Comunal). Ellos son los que nos dicen cuales son las vías priorizadas, porque todas las calles están malas, pero hay que priorizar y a partir de allí operamos. Si la vía no está en este programa de los 400 km, pues las arreglamos a través del grupo operativo de la Secretaría de Infraestructura, pero siempre va a haber respuesta.

Siguen las quejas por la vía Cali-Jamundí, ¿qué está pendiente en este corredor?



Nosotros recibimos este contrato de la Administración anterior con bastantes problemas de tipo técnico. El puente sobre el río Lili fue necesario rediseñarlo, tuvimos que comprar incluso un predio que hizo que se atrasara bastante la obra. Adicionalmente, el aumento de las lluvias también afectó. Sin embargo, el 28 de febrero recibimos el proyecto, lo tenemos en la etapa de liquidación y hemos encontrado obras incompletas y faltantes.



Estamos haciendo análisis, desde el punto de vista contractual, para tomar las respectivas decisiones y lo estamos manejando con la compañía de seguros para entregar al final un balance. El resto de la obra la vamos a completar con nuestro grupo operativo en los sitios que se encuentran en mal estado.

¿Qué proyecto grande de infraestructura está pendiente?



La misión nuestra es la malla vial. Este año estamos con este programa que ya comentamos, pero buscamos recursos para poder hacer dos importantes proyectos que requiere la ciudad: la recuperación de la Avenida Sexta, que a través de los años se ha ido deteriorando; la Alcaldía de Cali hizo un diseño para recuperar todos los andenes, ese es un proyecto que está en el orden de $ 60.000 millones y que fue necesario suspenderlo, no aplazarlo, sino suspenderlo por la pandemia.



Actualmente, estamos en el proceso de recuperar los dineros para poder, el próximo año, acometer esa obra que ya tiene sus diseños y está en fase tres.

¿Han estudiado la posibilidad de ampliar la vía a la Buitrera?



Sí, esta es una vía muy antitécnica, porque no tiene bermas, entonces le hemos pedido a Planeación Municipal que establezca un diseño geométrico para poder ejecutar esa obra, de tal manera que sea de mucha más capacidad.



Eso requiere seguramente compra de predios, dado que son más de 8 kilómetros que hay que intervenir. No es fácil, es un proyecto muy costoso, pues involucra inversión en predios en sectores donde la comunidad es muy celosa, pero es una vía muy necesaria.