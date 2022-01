En Cali se alcanzó una ocupación del 70% en camas UCI y más de 3.000 casos diarios 

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, habló sobre la situación actual de covid-19 en la ciudad. De acuerdo con la funcionaria se tiene un promedio de roma de pruebas diarias que está por encima de 10.000.



“La positividad en los últimos días ha estado por encima de 45%, siendo una positividad bastante alta con un número de casos reportados que están entre 5.000 y 3.000 al día”, agregó Miyerlandi Torres.



De igual manera, habló sobre la ocupación UCI en Cali. “Continuamos con un aumento leve en la ocupación de camas de cuidados intensivos. Hoy tenemos un 70% de ocupación de UCI en términos generales y de estas el 19% corresponde a covid, siendo la mayoría personas que no se han vacunado, que no tienen esquemas completos o que no han accedido a la tercera dosis después de más de 6 meses”.

Asimismo, la Secretaria de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para que sigan asistiendo a los puntos de vacunación que se han dispuesto en la ciudad.



“En Cali son 12.000 vacunas que son aplicadas diariamente. Hoy tenemos un 79% de cobertura de vacunación por una dosis y 59% con esquemas completos. Seguiremos trabajando fuertemente en la vacunación de los mayores de 50 años con dosis de refuerzo y la vacunación de los menores de 18 años, que es una población que todavía tiene bajas coberturas, y en el ingreso al colegio es necesario que se vacunen para disminuir la velocidad de transmisión”, concluyó Miyerlandi Torres.

