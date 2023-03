En Cali, 9000 árboles están en riesgo de colapso por las lluvias, ¿qué hacer para cuidarlos?

Los árboles de Cali están en su mala hora, ya que alrededor de 9000 tienen riesgo de caída, hay déficit de estos elementos en la ciudad y cada vez que hay una lluvia fuerte colapsan entre 4 y cinco.



En la actualidad, según el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, en Cali según el último censo arbóreo (realizado en 2015), hay cerca de 293.000 árboles, pero tras múltiples siembras se calcula que puedan llegar a ser cerca de 400.000.



“Aún así, en Cali hay déficit de árboles ya que según los estándares internacionales debe existir al menos 3 de estos por cada habitante, pero el panorama en la ciudad es que hay 1 por cada 9 caleños”, opinó el concejal Terry Hurtado.



Sin embargo, recalcó que hay muy poca información sobre el estado y número de árboles, por lo que es difícil conseguir respuestas frente al verdadero panorama de la ciudad.



“No hay una buena georreferenciación, pero gracias a diferentes iniciativas nos hemos dado cuenta que también hay una mala focalización de árboles en la ciudad, porque mientras en la Comuna 22 estamos incluso por encima del estándar internacional (se tiene hasta un árbol por cada habitante), en comunas como la 8, 9 y 18 hay un déficit en donde incluso solo tienen un metro cuadrado de zona verde por habitante”, informó Hurtado.



Según los expertos, en una ciudad es muy importante que haya una buena cantidad de árboles, pero que la ciudadanía no entiende esto y le dan más prioridad a el concreto y las edificaciones.



“Por ejemplo, hoy por hoy las ciudades de primer mundo tienen una regla que es el 3-30-300, que básicamente consiste en que cada casa cuando abra la ventana debería de ver al menos 3 árboles, el 30 % de la zona alrededor de su vivienda debería de tener zonas arboladas y su casa no debe estar a más de 300 metros de un parque en donde existan árboles. Al comparar con eso pues ya nos podríamos dar cuenta de cómo está la ciudad”, agregó Carlos Llanos, ingeniero forestal y arbolista internacional.



De acuerdo con el experto, Cali debería hacer una transición a una ciudad que piense más en el medio ambiente y tener al menos 1.500.000 árboles, pero es difícil hacerlo por la planificación urbanística que ha tenido.



“La presencia de estos elementos ayudan a retener el material particulado (contaminación del aire por elementos externos como autos y motos), producen oxígeno y ayudan a refrescar muchas zonas de una ciudad con un clima tan cálido como Cali”, comentó Llanos.



Por otra parte, el mal estado de los árboles es otro flagelo en la ciudad, el cual es causado, según Llanos, en gran parte por la ciudadanía.



“Las personas le ponen concreto hasta el cuello de la raíz, no se les echa fertilizantes ni agua en verano, además muchos se pintan de blanco y otros colores y eso es muy dañino, pero la ciudadanía al parecer no se da cuenta de lo que esto puede representar”, explicó el especialista.

¿Qué responde el Dagma?

Franklin Castillo, subdirector de Gestión de la Calidad Ambiental del Dagma, dijo que el último censo arbóreo identificó que actualmente hay 9000 especies que tienen riesgo de caída.



“Nosotros hemos presupuestado este año poder intervenir 3000 de esos árboles que están en mal estado, para lo que requeriríamos una inversión que ronda los $ 4000 millones, y en su mayoría son de la especie Ficus Benjamina, que son los que representaron el 90 % de las especies que se cayeron el año pasado”, puntualizó Castillo.



De hecho, según el funcionario, en el 2023 se han presentado 25 colapsos de árboles (es decir un promedio de 1 a 5 cada que llueve fuerte), frente a 70 en el mismo periodo del año anterior, algo que ha disminuido por las intervenciones realizadas.



“Lo que pasa es que en Cali muchos de los árboles no han sido plantados por la autoridad ambiental sino que es por la misma ciudadanía y por eso al menos el 34 % de ellos no son apropiados para la ciudad”, reveló Castillo.



Finalmente, refiriéndose al déficit, el subdirector de Calidad Ambiental del Dagma dijo que la actual Alcaldía tiene la meta de sembrar 100.000 árboles, de los cuales han cumplido con 80.000, pero que esperan superar ese objetivo en al menos 30.000 ejemplares.