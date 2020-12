Empresarios de bares y discotecas protestan frente al CAM por toque de queda y ley seca

Álvaro José Carvajal Vidarte

Un grupo de empresarios y trabajadores de bares y discotecas de Cali realizan en la mañana de este jueves un plantón en frente del Centro Administrativo Municipal, CAM, en protesta por las medidas de toque de queda y ley seca decretadas por la Alcaldía de Cali.



"Queremos luchar también contra el covid, pero que no nos dejen sin empleo en esta fecha de diciembre, en la que nos pensábamos recuperar después de diez meses de estar cerrados", manifestó Manuel Pineda, presidente de Asobares, una de las personas presentes en la manifestación.



Carlos Paz, representante legal de la empresa Event Plus (propietaria de la Carpa de la 50), aseguró por su parte que no están en contra de la norma, pero que no entienden "por qué en el día la operación comercial está normalizada, el MÍO lleno, el centro comercial lleno, los restaurantes colapsados, y ¿por qué nosotros no? Esperamos hoy tener una solución".



La movilidad en el sector se ha visto afectada a raíz de la concentración.



Las restricciones fueron dadas a conocer el miércoles por el alcalde Jorge Iván Ospina en el marco de la declaración de alerta roja hospitalaria en la ciudad y se extenderán hasta el 23 de diciembre.



Mientras el toque de queda se extiende entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m., la ley seca abarca entre los 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.



Cabe resaltar que el alcalde Ospina había indicado en la rueda de prensa en que dio a conocer las restricciones que se adelantaría una mesa de trabajo con los empresarios afectados.



"Yo entiendo esa manifestación de los establecimientos nocturnos. La gente está angustiada por no tener ingresos. Hemos definido con los secretarios de Desarrollo Económico, de Paz y de Seguridad y Justicia que establezcamos una mesa de trabajo de inmediato, para que a través de ella nuestra ciudad pueda acompañar y ayudar en esta situación que se vive, para mitigar una proporción del daño que desafortunadamente se está generando", aseveró.



Noticia en desarrollo...