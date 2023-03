El virus del Covid-19 sigue vivo en el mundo con millones de casos

El 31 de diciembre de 2019 se anunció por primera vez la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan, China. Rápidamente, este virus se fue propagando por todo el mundo, hecho que sacudió las redes de salud en todos los países.



Tanto así, que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el 30 de enero del 2020, el coronavirus como una emergencia internacional de salud pública.



A la fecha, tres años después, se han reportado más de 750 millones de casos en el mundo y cerca de 7 millones de muertes, de acuerdo con las cifras de Our World in Data.



Estados Unidos es el país con más reportes por COVID-19 tanto en número de contagios como de fallecidos. Según los registros, más de 103 millones de personas se contagiaron desde el inicio de la pandemia y alrededor de un millón de personas perdieron la vida a causa del virus.



India y Francia ocupan el segundo y tercer lugar. Mientras que la nación asiática ha contabilizado 44 millones de casos y 530 muertes, los franceses cuentan con 38 millones de contagios y 161 decesos.

Por otro lado, algunos países que han registrado nuevos casos en los últimos días han sido Alemania (20,759), Japón (12,166), Corea del Sur (12,798) y Rusia (10,345).



Siendo Estados Unidos y el continente europeo y asiático, los sectores más afectados por el Covid.

¿Cuál es el origen del COVID 19?

Los orígenes del COVID-19 siguen siendo confusos, aún no está claro si el coronavirus que provoca esta enfermedad se transmitió por un animal o salió de un laboratorio.



Sin embargo, hace un par de días el director del FBI, Christopher Wray, comentó a la cadena Fox News que la agencia ha evaluado “desde hace bastante tiempo” que los orígenes de la pandemia son “muy probablemente un posible incidente de laboratorio en Wuhan.”



Pero otros miembros de la comunidad de inteligencia estadounidense no están de acuerdo, y no hay consenso. Muchos científicos creen que la explicación más probable es que el virus pasara de animales a los humanos, una hipótesis respaldada por varios estudios e informes.



“Comprender los orígenes de la pandemia de Covid 19 sigue siendo un imperativo científico, para establecer medidas que permitan prevenir futuras epidemias y pandemias”. Tedros Adhanom Ghebreyesus,

Director de la OMS.

Las autoridades chinas han negado esta tesis, afirmando que forma parte de una campaña de desprestigio contra Pekín.



“Estados Unidos vuelve a agitar la teoría de la filtración de laboratorio, lo que no desacredita a China, pero sí rebaja aún más su propia credibilidad”, declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.



Al respecto, Tedros Adhanom, director de la OMS dijo que “si algún país tiene información sobre los orígenes de la pandemia, es fundamental que esa información sea compartida con la OMS y la comunidad científica internacional”, además pidió a China que sea transparente en la transmisión de información y comparta los resultados de las investigaciones realizadas.