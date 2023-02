El Valle logró avances discretos en Pruebas Saber 11, conozca los resultados

Una leve mejoría en las Pruebas Saber 11 tuvo el Valle del Cauca en los últimos exámenes, con un promedio de 246 puntos sobre 500, seis más que los obtenidos en 2021.



Con esto, el departamento se ubicó en el puesto 13 de los mejores puntajes entre los 32 entes territoriales del país, además de la ciudad de Bogotá.

​

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, calificó de satisfactorios los resultados obtenidos, y aseguró que estos evidencian los avances que se han tenido en materia educativa.



“Hoy estamos muy felices porque esta calificación evidencia el compromiso que se ha mantenido desde la Gobernación por brindar una educación de calidad a los cerca de 120 mil niños, niñas y jóvenes en los 34 municipios no certificados de la región”, manifestó la Mandataria.



Siguiendo al detalle los resultados, el departamento tuvo discretas mejorías en los promedios de tres asignaturas: Matemáticas pasó de 48 a 50 puntos, Ciencias Sociales pasó de 46 a 47 puntos y Ciencias Naturales alcanzó los 48 puntos, superando los 47 del 2021. Por su parte, Lectura Crítica se mantuvo con 52 como promedio.



Adicionalmente, el 63 % de las instituciones evaluadas (102 de las 144 totales) subieron su promedio global en el examen, mientras que 14 instituciones oficiales aumentaron la categoría de calificación de planteles: ocho pasaron de calificación D a la C y seis ascendieron de la C a la B.



Alcalá fue el municipio con los mejores resultados, al obtener cinco estrellas de desempeño en Ciencias Sociales, cuatro estrellas en Matemáticas y tres en Ciencias Naturales. El Dovio lo siguió de cerca con cuatro, tres y otras tres estrellas, respectivamente, en cada prueba.



Otros de los territorios que destacaron por su buen desempeño fueron Sevilla, Caicedonia, El Cerrito, Yotoco, Vijes y San Pedro.



Asimismo, la Institución Educativa San José, en el municipio de La Unión, obtuvo nuevamente la calificación A+, lo que la convierte en el mejor colegio oficial público del departamento, sin contar los municipios certificados.



De acuerdo con la Gobernación, los nuevos puntajes son muestra de que la región “continúa el ascenso” en materia de su calidad educativa.