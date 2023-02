Dos motociclistas fueron capturados luego de asonada en operativo de tránsito en Pance

Dos motociclistas fueron capturados y luego de que se diera la asonada durante un operativo de tránsito este pasado domingo, en el sector de Pance, sur de Cali.



Esta asonada quedó captado en un video, en el que se percibe como una caravana de motociclistas persigue una grúa que llevaban varias motos inmovilizadas. De hecho, algunas personas que estaban encima de la grúa intentaron desamarrar las motos para poder bajarlas.

De acuerdo con el Secretario de Movilidad, William Vallejo, el operativo se desarrolló a la altura de la tercera entrada al parque de Pance, donde los agentes de tránsito tenían un puesto de control.



"Había una queja por alto consumo de licor por parte de algunas personas que visitan el parque, entonces el puesto iba orientado principalmente a control de embriaguez. Ahí se presentó la inmovilización de 12 vehículos por no tener las documentaciones requeridas o no tener la revisión técnico mecánica vigente", informó el secretario de Movilidad.



De las 12 motos inmovilizadas, 6 ya se encontraban dentro de una de las grúas que prestan servicio a la Secretaría, en el momento en que varios de los conductores exigían que estas fueran devueltas y bajadas de la grúa.



"Se le da la directriz a la grúa que se retire del lugar, sin embargo, estando la grúa en movimiento, según la versión que hemos conocido, algunas de las personas logran subir al planchón y empiezan a retirar las seis motocicletas, arrojándolas y ocasionándoles daños. Una de ellas quedó con daños bastante graves. Agredieron verbalmente al conductor y amenazaron su integridad, sino detenía el vehículo", indicó Vallejo.



Finalmente, el conductor de la grúa logró llegar a una estación de Policía, donde las autoridades lograron la recuperación de las seis motocicletas y la captura de dos personas. "Van a ser judicializados por amenazas al conductor de la grúa y por el daño a los vehículos que se encontraban en custodia de la Secretaría movilidad", añadió Vallejo.