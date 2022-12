El Valle del Cauca y la región son líderes en donación de tejidos y órganos

Por segundo año consecutivo, el Valle del Cauca, junto a Quindío, Risaralda, Cauca y Nariño, se ubicaron en el primer lugar en tasa de donantes de órganos y tejidos a nivel nacional, durante el año 2021.



Así se desprende del informe anual ‘Red de donación y trasplantes Colombia’, del Instituto Nacional de Salud, según el cual estos departamentos, agrupados en la Regional 3, reportaron una tasa de donación de 7,7 donantes por millón de habitantes, la más alta en Colombia, seguida por las regionales 2 (Antioquia) y 1 (Bogotá).



Las zonas en mención, encabezadas por el Valle, registraron 71 donantes, lo que corresponde al 26% del total nacional, y gracias a la generosidad de las familias, fue posible realizar 248 trasplantes.



Asimismo, por tercer año consecutivo, el Valle obtuvo la tasa más alta a nivel nacional, alcanzando 13,6 donantes por millón de habitantes, lugar que históricamente ocupaba Antioquia. Con relación a la capital del Valle, la Fundación Valle del Lili, a través de su Unidad Funcional de Donación y Trasplante, se ubicó, por décimo año, como la Institución que más trasplantes realizó en Colombia, con un (10,1%), distribuido en 101 de riñón, 40 de hígado, 4 de pulmón, 5 combinados de riñón y páncreas y 1 combinado de hígado-intestino-páncreas.

En 2021 hubo 710 donantes potenciales en Colombia, lo que indica un aumento respecto a 2020 del 17,9%. La principal causa de muerte de los donantes fue: accidente cerebrovascular (42,3%) y trauma craneoencefálico (37,7%).

“Es muy satisfactorio que después de tener una reducción del 55% de la actividad de donación, debido a la pandemia y a la crisis derivada del paro nacional, hoy no solo nos recuperamos, sino que, además, tenemos un balance positivo de 2,9% con respecto al año 2020”, precisa el doctor David Felipe Restrepo Estrada, coordinador operativo de donación y trasplante.



Sin duda, el protagonismo de la Regional 3 solo es posible gracias a la generosidad de las familias que pese al dolor por la muerte de un ser querido, dicen sí a la donación para salvar a pacientes que están a la espera de un órgano para salvar sus vidas.



Porque sin donantes no hay trasplantes. “Podemos tener los mejores cirujanos, tecnología e instituciones de altísima calidad, pero si las personas se niegan a donar, no podemos hacer nada. Por ello, nuestra gratitud es con las familias donantes, quienes, además, deben disponer de tiempo adicional para recibir el cuerpo de su ser querido, así como para despejar inquietudes y recibir el acompañamiento humanizado que les ofrecemos en este proceso”, indica el doctor Restrepo Estrada.



Para el doctor John Bernardo Ortiz Micolta, coordinador operativo de Donación y Trasplantes de la Fundación Valle del Lili, “los trasplantes son un acto lleno de bondad y de ciencia. Por la generosidad de las personas que deciden donar un órgano de su familiar, y porque cada vez que tenemos la posibilidad de realizar un trasplante, participamos cerca de 150 profesionales, no solo de salud, sino de la parte operativa y administrativa”.



Durante el 2021, la Red Nacional de Donación y Trasplante fue alertada 2.613 veces por posibles donantes. De ellos 710 fueron declarados en muerte cerebral y de estos, solo 269 se convirtieron en donantes reales. Se observó un incremento en el 20,7 % con respecto al año anterior.

Trabajo en equipo

Partiendo del gesto altruista de las familias donantes, alcanzar el primer lugar de Colombia en mayor tasa de donación, y por segundo año consecutivo, obedece al arduo trabajo de médicos, enfermeras y personal asistencial de las instituciones donde se realizan las alertas sobre posibles donantes, y a las diferentes IPS trasplantadoras, entre ellas, además de la Fundación Valle del Lili, la Clínica Imbanaco y Dime Clínica Neurocardiovascular.



A este trabajo sistemático se suman campañas para promover la cultura de la donación, entre las cuales, la Fundación Valle del Lili es abanderada con su programa Hospital Donante. A través de esta iniciativa, cada uno de los Ciudadanos Lili recibe capacitaciones sobre donación y trasplantes, para convertirse en un divulgador informado de la cultura de donación.



Actualmente, han sumado esfuerzos con una alianza entre la Fundación Valle del Lili y la Clínica Imbanaco para asesorar e implementar estas estrategias educativas en materia de donación y trasplante en otras instituciones de salud, procurando replicar el modelo de Hospital Donante.



Para el doctor Mauricio Millán Lozano, jefe de la Unidad Funcional de Donación y Trasplantes, “el liderazgo de la Fundación Valle del Lili a nivel nacional como Hospital Donante, se debe al trabajo de toda la Institución. Es gracias al compromiso de médicos, personal asistencial y administrativo en urgencias, UCI, y todos los servicios y áreas, desde que ingresa un paciente posible donante y uno receptor”.

Más educación frente a la donación

Colombia tiene 7,7 donantes por millón de habitantes, una tasa baja comparada con países como Brasil y Argentina, cuyo porcentaje es de 13.8 donantes por millón de habitantes. Y muy inferior respecto a los 40.8 donantes por millón de habitantes que registra España.



“No creo que el corazón de los colombianos sea menos generoso que el de los brasileños, argentinos o españoles; lo que nos diferencia es la educación, las creencias que tenemos alrededor de la muerte y los mitos que todavía persisten en muchas personas”, complementa el doctor David Felipe Restrepo Estrada.



Colombia es un país con la posibilidad de generar donantes todos los días, sin embargo, las familias que dicen sí a la donación siguen siendo pocas. De ahí que el llamado es a tomar este reconocimiento como un incentivo para aumentar las tasas de donación a nivel nacional. De esta forma, más niños y adultos que están en una lista de espera, tendrán una segunda oportunidad de vida.



Doctor Mauricio Millán Lozano Especial para El País

Doctor Mauricio Millán Lozano

Jefe Unidad Funcional de Donación y Trasplantes Fundación Valle del Lili



Gracias al personal de la Institución por su labor, sensibilización y compromiso en pro de la donación y los trasplantes de órganos y tejidos, que nos permite ser la primera IPS trasplantadora del país”.

Dr. Jhon Bernardo Ortiz Micolta

Especial para El País

Dr. Jhon Bernardo Ortiz Micolta

Coordinador operativo de donación y trasplantes Fundación Valle del Lili



Cuando hay una negativa a donar, no solo es inevitable que un ser querido muera, sino que puede que otras personas también fallezcan esperando esa única oportunidad”.

Dr. David Felipe Restrepo Estrada Especial para El País

Dr. David Felipe Restrepo Estrada

Coordinador operativo de donación y trasplante Fundación Valle del Lili





Para alcanzar mejores índices de donación se requiere más educación frente al tema y concientizarnos de que en cualquier momento podríamos ser nosotros o un familiar nuestro quienes estemos en una lista de espera”.

Trasplantes por tipo de órgano





-Debido a la prevalencia de enfermedades como la diabetes, el riñón es el de mayor demanda.



Mientras en 2020 hubo 517 trasplantes, en 2021 la cifra aumentó a 606.



-Los trasplantes de hígado a nivel nacional fueron 194 en el 2020, y en el 2021, de 223.



-En cuanto a corazón, en 2020 se trasplantaron 66 y al año siguiente, 69.



-La cifra para pulmón fue de 12 en el 2020 y al siguiente año casi se duplica, con 22 trasplantes.



-Respecto al trasplante combinado riñón-páncreas, en 2020 se realizaron 4 implantaciones, y en 2021, 12 procedimientos.



-Los trasplantes combinados de riñón e hígado se mantuvieron en 5 durante estos años.