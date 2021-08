El urgente llamado al Gobierno Nacional para ayudar a migrantes haitianos atrapados en Cali

Las autoridades de Cali están buscando habilitar un corredor humanitario que permita el paso de los migrantes haitianos que desde hace varios días llegaron a la ciudad buscando continuar su ruta hacia Necoclí, Antioquia.



María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social, explicó que le han solicitado al gobierno nacional que se le brinden garantías de seguridad a estos ciudadanos y se les permita hacer uso del servicio de buses intermunicipales que, debido a directrices de Migración Colombia, no se les ha podido brindar.



"El llamado al gobierno nacional es a que nos permitan la venta de tiquetes de manera legal para que no haya piratería y ese abuso de algunos transportadores, que hagan trámites de deportación o que se haga un corredor humanitario porque la información que tenemos es que vienen varios miles hacia la ciudad", indicó.

Ivanov Russi, gerente de la Terminal de Transporte, manifestó que aunque la capital del Valle es un paso transitorio para ellos, la ciudad no está en condiciones de continuar recibiendo más migrantes porque "en Cali diariamente se estarían movilizando más de 1000 extranjeros".



"La solución definitiva para este tema es que se habilite un corredor humanitario para que estas personas lleguen a Panamá y Estados Unidos porque la Policía está haciendo cumplir la restricción de Migración y en esa practica se está generando un tema de trata de personas y de movimiento por parte de coyotes que se debe solucionar", aseveró.



La Administración Municipal se refirió a la restricción que no les permite a los extranjeros continuar su ruta e indicaron que se está presentando una situación compleja porque los migrantes están recurriendo al transporte ilegal para continuar su destino a otras regiones del país.



"Muchas personas estarían abusando de ellos al momento de venderles productos y servicios como alimentación y hospedaje, el llamado es a no aprovecharse de ellos y a denunciar los casos en los que se evidencia un abuso hacia estas personas que están de tránsito en la ciudad", mencionó Carlos Patiño, asesor de despacho de la Alcaldía.

Pronunciamiento de migrantes en Cali

Ante la crisis humanitaria que están viviendo quienes están entrando a Colombia desde Ecuador, los migrantes también hicieron un llamado al gobierno nacional y solicitaron que les permitan seguir su ruta hacia el extranjero.



Jean Loupens Desrosiers, ciudadano haitiano en Cali, reiteró que no llegaron a quedarse a la ciudad, sino que esta es una parada más en su camino hacia Estados Unidos que ha tenido que prolongarse debido a la imposibilidad que tienen de salir de la ciudad legalmente.



"Nuestra intención es seguir el camino, que nos dejen pasar. Tenemos una posibilidad de ir a Estados Unidos y por eso estamos cruzando la frontera para poder llegar allá. Pedimos que por favor nos dejen ir porque nosotros sí nos queremos ir", precisó.