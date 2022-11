El plan para tapar huecos en vías de 73 barrios de Cali no se cumplirá este año, ¿qué pasó?

El compromiso adquirido por la Secretaría de Infraestructura y el Consorcio Vial 2022, contratista encargado del mantenimiento, rehabilitación y conservación de la malla vial en 73 barrios de Cali, no se cumplirá en el tiempo establecido tal y como lo pronosticaron algunos concejales y líderes de la ciudad.



El contrato arrancó en julio con la meta de que en diciembre estuviera restablecida la malla vial de los sectores priorizados, pero a la fecha solo se avanza en el 25%.



Miguel Sánchez, expresidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Cali, advirtió que no solo no se ha cumplido, sino que en algunas partes se han hecho obras que no son de las dimensiones que la gente esperaba e, incluso, dice que no hay claridad sobre el listado de las vías que realmente se van a intervenir.



“Hoy aparecen unas y mañana aparecen otras. Hay una desinformación en ese sentido que lo lleva a uno a no saber con certeza cuáles están y cuáles no. Me explico, hoy le pueden decir a usted que su calle fue priorizada y luego desaparece como por arte de magia. Yo prefiero ya no comprometerme con la comunidad porque el que queda mal es uno. Lo único cierto es que hoy tenemos una Cali llena de huecos”, cuestionó Sánchez.



Lea también: ABC: ¿Cómo renovar su licencia de conducción?



Y es que este es justamente uno de los principales reclamos de los caleños que a diario se quejan por el mal estado de las calles de sus barrios y buscan una respuesta de la Administración.



Para Carlos Andrés Peláez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los 21 barrios y 2 asentamientos de la Comuna 4 de Cali, es evidente que hay una desinformación en relación a cómo avanza este proyecto, por eso, asegura que es conveniente se informe a la comunidad las razones por las que no se va a alcanzar a intervenir, para que no se genere una expectativa que no se va a cumplir.



“Por ejemplo, en el barrio Calima pensábamos que se iban a hacer las reposiciones en los andenes, pero nos dicen que eso es un trabajo diferente porque el anden pertenece al dueño del predio”, comentó Carlos Andrés.

Para que las vías duren más tiempo se está recuperando la capa asfáltica, que en algunos puntos era de 3 centímetros, con una nueva de hasta 8 centímetros de grosor.

Otra de las voces que en repetidas ocasiones ha criticado los avances de estos trabajos es la cabildante Ana Erazo, quien lamenta que el proyecto Obras de Corazón no haya dejado una buena percepción en la ciudadanía por su bajo porcentaje de ejecución.



“Creo que las falencias que ha tenido el proyecto radican en que estas obras no se ejecutaron con tiempo y se hacen desconociendo cuáles son los puntos más neurálgicos y las necesidades más importantes de la ciudad. Por ejemplo, la adecuación de jardines es a mi parecer un gasto innecesario que si bien sí se ve bonito no era algo prioritario”, dijo la concejala Erazo.

¿Qué respondió Infraestructura?

En el barrio El Troncal se aprobó la intervención de 32 tramos que equivalen aproximadamente a 1.7 kilómetros de malla vial recuperada.

Le puede interesar: Comenzó reunión clave para definir evacuación preventiva por inicio de Hidroituango



En diálogo con El País el secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez, confirmó que el proyecto ‘Obras de Corazón’ avanza en un 25 % a casi cuatro meses de ejecución y que no se alcanzará a cumplir con lo que se tenía previsto.



Este contrato que está vigente hasta el 31 de diciembre pretendía reparar un total de 82 kilómetros de malla vial en 73 barrios de la capital vallecaucana, pero en ese tiempo solo se alcanzaría a cubrir máximo 41 kilómetros.



Según Martínez, este bajo rendimiento en la ejecución se debe a situaciones de fuerza mayor como las intensas lluvias y la escasez de algunos materiales en la ciudad.



“Para alcanzar por lo menos del 50% ampliaremos nuestros frentes de trabajo. Por ello, el próximo martes (8 de noviembre) vamos a hacer la socialización de las obras en los barrios de la Comuna 12 que están incluidos en el proyecto y a principios de diciembre empezaríamos en la Comuna 10, que incluye los barrios El Guabal y San Judas”, anotó el Secretario.



Hasta el momento se han adelantado intervenciones en la malla vial de la Comuna 8, específicamente en los barrios El Troncal, La Nueva Base, La Base y Chapinero donde, de acuerdo con Infraestructura, los trabajos están entre el 90 % y el 95 %.



Lea además: Video: Sebastián de Belalcázar volvió a su pedestal un año y medio después



Rodrigo Hernández, presidente de la JAC de El Troncal dijo que en este barrio hay actualmente 4 tramos en ejecución, con retrasos en el tiempo estimado para su culminación (60 días), según el líder esto implica una inversión cercana a los $9.500 millones.



Por otro lado, también se trabaja en la Comuna 19 en los barrios Santa Isabel, Miraflores y San Fernando. Es en estos lugares es donde Infraestructura advierte que, por las lluvias de los últimos días y la escasez de mezcla asfáltica, están las obras más retrasadas.



De los $86.400 millones destinados para la realización de estos trabajos, Infraestructura confirmó que se ha pagado al contratista casi $15.000 millones. Además, se conoció que está en proceso un acta por otros $3.400 millones que se desembolsarían próximamente.



Además, el Secretario aseguró que se prevé para los primeros 3 meses del 2023 dar continuidad a los trabajos pendientes y, posteriormente, destinar recursos para habilitar una segunda fase e incluir otros sectores que lo necesitan. Mientras tanto, explicó que los barrios que se eligieron en esta primera fase se escogieron con base a los resultados de un convenio con Emcali, el cual permitió identificar dónde el acueducto y alcantarillado están en buen estado y garantizan que no se van a dañar los trabajos realizados en la vía por culpa de las redes húmedas.