El pedido del Concejo para que haya 'mano dura' en el proyecto de cultura ciudadana

Los concejales de Cali pidieron que el proyecto de acuerdo 190, que crea la política de Cultura Ciudadana en la ciudad, tenga robustas acciones de control ante los ciudadanos que a diario incumplen las normas de convivencia.



“Urge que la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana articule con organismos competentes lo referente al orden público, para evitar acciones como la invasión del carril del MÍO y los colados en el sistema, además de validar el Código Nacional de Policía a todo nivel. Necesitamos ciudadanos responsables con Cali”, enfatizó Alexandra Hernández Cedeño, quien además es ponente del proyecto.



La concejal manifestó que no es posible que organismos como Seguridad y Justicia tengan tan solo dos metas en el proyecto de política pública, con una inversión de $ 218 millones.



Tampoco estuvo de acuerdo en que la Secretaría de Movilidad, que debe regular todo lo relacionado a las imprudencias de los conductores en las vías de la ciudad y la accidentalidad que esto causa, tenga también solo dos acciones.



A su turno, la concejal Natalia Lasso sostuvo que es imprescindible que el Gobierno Distrital promueva la conversación con la ciudadanía sobre el respeto a la autoridad y la cultura de la legalidad, la cual no está incluida en ninguna de las acciones.



“Si no es así, el ciudadano solo reclamará derechos, pero no tendrá en cuenta sus deberes. No podemos permitir que la gente siga haciendo lo que se le da la gana, aquí debe haber respeto por la institucionalidad, eso trae beneficio personal y comunitario”, afirmó.



Precisar las acciones que van a tener directa relación con el Código Nacional de Policía y los operativos de esta autoridad también fue otro pedido de la cabildante, ya que actualmente esto no está articulado en el proyecto.



Adicionalmente, se hizo un llamado de atención a la Administración pidiendo más compromiso con la iniciativa, el concejal Juan Martín Bravo reclamó que sean los titulares de cada organismo de la Alcaldía los que asistan al Concejo a realizar sus respectivas exposiciones, y no que sigan designando a delegados para que ejecuten lo que es responsabilidad de cada secretario.