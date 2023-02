El nuevo lío al que se enfrenta la doble calzada a Candelaria

La construcción de los últimos 200 metros de la doble calzada de vía que conecta a Cali con el municipio de Candelaria se encuentra detenida por una disputa legal con un particular.



“Nos falta un tramo en el sector de la Cilantrera, en el que hemos tenido a una persona que ha incumplido la ley y que nos está cerrando el sitio a pesar de que nosotros ya tenemos el permiso del propietario general de poder intervenir este sector”, explicó la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.

La Mandataria cuestionó el actuar de este individuo, al indicar que está ponderando su interés particular por encima del general, ya que la culminación de la doble calzada beneficiará no solo a las comunidades de las dos ciudades, sino a los camioneros que usan el corredor para transportar alimentos y mercancías.



Sin embargo, se espera que el Juzgado Civil del Circuito de Palmira falle a favor de la Gobernación del Valle.



“Creemos que se va a subsanar muy pronto esta situación y estaremos retomando las obras en ese sector para terminar la obra en su totalidad. Tenemos planeado que entre finales de abril y mediados de mayo ya se haya culminado”, precisó la Gobernadora.



El tramo que falta está ubicado entre Cavasa y Cali, en la entrada a la ciudad, pues los 7,4 kilómetros del tramo que va hasta el Crucero de Candelaria están totalmente terminados.



La Gobernación del departamento adicionalmente informó que en este momento se están realizando las obras complementarias del proyecto, que incluyen la instalación de dos puentes peatonales, un puente para que crucen las bicicletas, una ciclorruta y los trabajos en las luminarias del corredor.