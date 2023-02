Cáncer, un mal que gana terreno en Cali: cada día se reportan 4 nuevos casos

Las autoridades de salud de Cali expresaron gran preocupación por el aumento de casos de cáncer en la ciudad, en especial de mama, cérvix, estómago y el incremento de esta enfermedad en niños.



Cielo Sopó Montealegre, médica del Programa Cáncer de la Secretaría de Salud, manifestó que “la situación es preocupante porque refleja el desconocimiento de la comunidad. Por ello, son importantes los tamizajes, porque si se diagnostica tardíamente aumenta la mortalidad y son muchos casos que se pueden prevenir”.



Por ejemplo, en el año 2021 el número de diagnósticos del cáncer de mama fue de 716 y el año pasado llegó a 1224 (esta cifra incluye personas de otros municipios que se tratan en Cali y representa más de 3 casos diarios). Esta enfermedad se da principalmente en las mujeres que están entre los 55 y 66 años, sin embargo, se puede manifestar a cualquier edad.



Para el 2021, en Cali la mortalidad del cáncer de mama presentó una tasa de 18,94 x 100 mil habitantes. La cifra es más alta que el promedio nacional (tasa de 17,2).



Asimismo, se registró el año pasado 487 diagnósticos de cáncer de cuello uterino -cérvix-, es decir, 1,5 casos diarios.



La doctora María del Mar Torres, ginecóloga especializada en cáncer de cuello uterino indicó que algunos de los factores de riesgo de padecer esta enfermedad tienen que ver con “el inicio de una relación sexual temprana, la situación socioeconómica, los múltiples compañeros sexuales y sobre todo el VPH (Virus de Papiloma Humano)”.



Lea también: ¿Debe la Alcaldía asumir la recolección de residuos en Cali ante inconformidades con las empresas encargadas?



Precisamente, Torres explicó que a partir de los 9 años las mujeres se pueden aplicar la vacuna contra el VPH. A su vez, los métodos de prevención para el cáncer de cérvix son la citología y el examen del virus del papiloma. La citología se debe de hacer tres años después del inicio de las relaciones sexuales.



Otra de las preocupaciones es el incremento de esta enfermedad en los niños, pues el número de casos en menores llegó a 365 en 2022, es decir, un caso diario. El 25,5% de este diagnóstico corresponde a niños de otros departamentos, 30,4% de otros municipios del Valle del Cauca y el 44,1% son residentes de Cali.



“De los casos diagnosticados, el 31% fueron leucemia linfoide aguda, 16,0% tumores del sistema nervioso central y el 8,0% sarcomas de tejidos blandos”, dijo la médica Cielo Sopó.



Además, destacó que la mortalidad aumentó de 20 casos en 2021 a 23 muertes el año pasado. “Durante la pandemia la población no acudió a los tratamientos y consultas lo que impacto los datos anteriores”, comentó.



El epidemiólogo de la Secretaría de Salud, Carlos Reina, dijo que desde la entidad vienen realizando varias estrategias para detectar el cáncer, como por ejemplo, jornadas de salud en los barrios.



“Estamos trabajando hacia la detección temprana, aumentando la oferta de tamizajes en jornadas de salud llamadas ‘Salud al Barrio’, brindando educación a la comunidad y llevando el examen clínico de mama, la mamografía y citologías”, resaltó el epidemiólogo Reina.



La situación en el Valle del Cauca también genera preocupación, pues en el 2022 se registraron 409 casos de cáncer de mama, es decir 39 a la semana, y 181 de cérvix (15 semanales).



Le puede interesar: El plan de la Policía para garantizar la seguridad en los colegios de Cali

El cáncer de mama también le da a los hombres. Según la Secretaría de Salud de Cali, 12 casos de los 1224 lo padecen los hombres.

Algunos mitos

Frases como ‘consumir cúrcuma evita el cáncer’, ‘si tengo cáncer me voy a morir’, ‘usar cigarrillos electrónicos o vapear no hace daño’, son algunas de las creencias que tienen las personas sobre esta enfermedad.



“En la gran mayoría de casos el cáncer no es causado por hacer o deshacer alguna cosa en particular, los que aumentan la posibilidad de sufrirla son un grupo de factores de riesgos que son modificables o no”, aclaró el oncólogo de la Fundación Valle del Lili, Santiago Castaño.



Algunos de estos factores de riesgo reales son la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, fumar y vivir una vida sedentaria.



No obstante, “el cáncer es inherente a las personas y, por eso, la probabilidad de padecer la enfermedad nunca será nula”, destacó el oncólogo Castaño.

El cáncer de próstata ha presentado un crecimiento progresivo en los últimos años. En 2019 (222 casos), 2020 (257) casos y en 2021 un total de 289 en Cali.