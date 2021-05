El MIO volverá a prestar servicio este domingo 30 de mayo, pero con restricciones

Alejandro Cabra Hernandez

La puesta a punto de la infraestructura del sistema de transporte masivo aún no tiene fecha de inicio, pero se estima que podría costar hasta $80.000 millones.

Metro Cali anunció que el Masivo Integrado de Occidente (MIO) volverá a prestar servicio este domingo tras haber estado inhabilitado este sábado. El horario de funcionamiento será de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.



El sistema no funcionará con las 30 rutas que venían transitando antes del pasado viernes 28 de mayo, sino que tendrá varias restricciones.



La primera, informó la organización, es que no habrá servicio en el oriente de la ciudad, debido a la vandalización de la Terminal Andrés Sanín.

En video: Ejército desbloquea varias vías de Cali cerradas en el marco del paro nacional



Según el presidente de Metro Cali, Oscar Javier Ortiz Cuéllar, los problemas de orden público impiden que las 11 rutas que estaban prestando servicio en el oriente de la ciudad, puedan funcionar por el momento. “A los usuarios les pedimos comprensión por la situación, pero las condiciones no están dadas para operar”.



Las rutas que estaban funcionando eran las troncales T47B y T40, las pretroncales P40A y P24B y, las alimentadoras A41A, A41C, A42B,

A44A, A44B, A47 y A77.



Por otra parte, los accesos peatonales a la estación Universidades, que fue incinerada en actos vandálicos del pasado viernes, no estarán habilitados.



La estación solo servirá como transferencia para los usuarios que lleguen en las rutas alimentadoras del Sur.



Esd ecir que podrán conectarse con la ruta de servicio especial hacia la estación Capri, para abordar las rutas E21 y T31 hacia los corredores de la Calle Quinta, Centro, Carrera Primera, Avenida Las Américas y Avenida Tercera Norte.



“La estación Universidades sufrió graves daños al prenderle fuego y, por ello, no están habilitados los accesos hacia ella. Solo podrán hacer conexión los usuarios que lleguen en las rutas alimentadoras”, señaló Ortiz Cuéllar.



De otro lado, el MIO Cable, que se encuentra en mantenimiento preventivo, volverá a prestar servicio el martes 1 de junio.



Estas son las 19 rutas que operarán este domingo:



Alimentadoras: A04 - A13A - A13C - A14A - A17D - A17E - A19A - A19B - A71 -A73 - A75 y A78A.



Pretroncales: P10A - P10B - P10D - P27D.



Troncales: T31 y E21



No funcionarán las estaciones de Flora Industrial y Pampalinda.



Servicio de conexión (C01) entre las estaciones Universidades y Capri.