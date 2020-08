No hubo muertes por covid-19 en Cali el martes, según reporte con corte a las 7:00 p.m.

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El martes no hubo muertes por covid-19 en Cali, según reporte con corte a las 7:00 p.m.

El pasado martes (hasta las 7:00 p.m.) no se registraron muertes por covid-19 en Cali, así lo anunció, este miércoles, la Alcaldía de Cali, quienes además reportaron que los contagios y la tasa de mortalidad ha disminuido considerablemente.



De acuerdo a la Administración Municipal, los 19 decesos por el nuevo coronavirus que se confirmaron este martes corresponden a reportes de días pasados.



Miyerlandi Torres, secretaria de Salud del municipio, presentó un balance sobre el manejo de la pandemia en la ciudad en el que reportó que es viable dar apertura a los sectores de la economía a partir del 1 de septiembre gracias a las estrategias que se adoptaron.

"Hemos mejorado varios indicadores, el primero es el RT (velocidad de transmisión) en el que pasamos de 1,8 a 0.93; es decir que a partir de una persona contagiada se infecta menos de uno, la oportunidad del diagnóstico, pasando de ocho días a cinco", indicó.



La ocupación de las camas UCI, los nuevos contagios y la tasa de mortalidad son otros indicadores que también han mostrado resultados alentadores.



"Hemos logrado disminuir la ocupación de camas para pacientes positivos o sospechosos de covid-19. De un 90% al 25 de julio pasamos a tener, a día de hoy, un 69%", apuntó.



Según la jefa de ese despacho, si se tienen en cuenta estos indicadores y las directrices del Ministerio de Salud, Cali estaría preparada para para la reapertura económica.



La especialista en epidemiología aprovechó la oportunidad para hacerle un llamado a la comunidad, para que se mantengan los protocolos de bioseguridad.



"Es importante que que el trabajo que ha realizado la ciudad de Cali se mantenga. La reapertura económica no puede ser la excusa para abandonar los protocolos de bioseguridad, al contrario, es un llamado a la responsabilidad y a que el caleño de ejemplo a nivel nacional", indicó.



Por último, la titular de la cartera de Salud del municipio se refirió a los tratamientos que se han adoptado para tratar a los pacientes contagiados con el nuevo coronavirus.



"Todavía no hay resultados concretos que nos permitan establecer si los tratamientos son o no efectivos, pero que sean positivos. Con respecto a la Ivermectina, recibimos testimonios de algunas personas que afirman que ha funcionado", puntualizó.



Con respecto a la vacuna contra el covid-19, Torres comentó que se ha propuesto a Johnson & Johnson, empresa certificada por el Invima para realizar ensayos clínicos, que se incluya a Cali dentro de este estudio.

Es preciso recordar que en el Valle del Cauca, según el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Departamental, se han registrado 30.943 personas recuperadas del nuevo coronavirus.