El llamado de autocuidado durante este fin de semana de Amor y Amistad

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Contagios de Covid-19 podrían aumentar por las celebraciones de Amor y Amistad si no se mantienen medidas de autocuidado.

Un llamado a la mesura y a la responsabilidad hicieron las autoridades de salud a los caleños, en el marco de las celebraciones que se realizarán este fin de semana en la ciudad por la fecha de Amor y Amistad.



Invitaron a la ciudadanía a no bajar la guardia con las medidas de protección personal, a regularse con el consumo de licor y a abstenerse de hacer reuniones sociales y/o familiares. Además, recordaron que los conglomerados de más de 50 personas están prohibidos.



“Todos queremos compartir este fin de semana con nuestra familia y amigos, pero el llamado es para que lo hagamos de una manera mesurada y que no nos olvidemos que el virus existe y que las medidas de protección deben continuar. No podemos bajar la guardia”, explicó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Municipal.

Puede leer: Cali superó las 1500 muertes por covid-19 este viernes

Cabe recordar que, luego de seis meses de estar cerrados, este es el primer fin de semana en el que los restaurantes y establecimientos nocturnos de Cali tienen permitido vender licor a sus clientes.



“La autorización del consumo de bebidas alcohólicas al interior de estos establecimientos nos preocupa mucho porque las personas se relajan y se desentienden de los protocolos de bioseguridad, lo que hace que empiecen a darse interacciones entre mesas y amigos en el mismo local o bar”, manifestó Torres.



La funcionaria recordó que en Cali y en el país existe el riesgo de que se presenten rebrotes del Covid-19, como ha sucedido en otros países que vivieron la pandemia tres meses antes que Colombia y que ahora están teniendo nuevas olas de contagios, por lo que han tenido que reversar algunas medidas de apertura económica.



De acuerdo a la titular de la cartera de Salud, se espera que la segunda ola del brote ocurra en la capital del Valle a finales de octubre y en noviembre, y que en la última semana de este mes haya un aumento en el número de casos por covid.

“Pero eso dependerá del comportamiento ciudadano. Si nos relajamos y dejamos de acatar las medidas de protección y si tenemos aglomeraciones e interacciones sociales más allá de lo permitido, pues vamos a tener unos picos y unas olas mucho más altas de lo esperado y podemos tener nuevamente momentos de crisis en las UCI, así como aumentar otra vez la letalidad”, dijo Miyerlandi Torres.

Los restaurantes y establecimientos nocturnos que incumplan con los protocolos de bioseguridad pueden exponerse a una sanción de $936.000.

“Cifras del Covid-19 no han disminuido de forma considerable”

​

En la actualidad, en Cali se están detectando diariamente entre 400 y 500 casos de coronavirus, mientras que en el Valle se reportan cerca de 600 por jornada.



María Cristina Lesmes, secretaria de Salud Departamental, indicó que la región todavía está atravesando “el pico de meseta prolongada” del covid, por lo que no se pueden disminuir las medidas de precaución, y mucho menos durante este fin de semana en el que la gente acostumbra a reunirse.



“No es momento para celebraciones colectivas ni para suspender el uso de los elementos de protección personal. Por el contrario, es el momento de incrementar las medidas de cuidado individual con el fin de protegernos a nosotros mismos, a nuestros familiares y a nuestra comunidad cercana”, señaló Lesmes.



Manuel Pineda, presidente de Asobares, capítulo Valle del Cauca, y de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cali, resaltó que este fin de semana de Amor Amistad es una fecha de celebración y esparcimiento, pero también de autocuidado, autocontrol y disciplina.



“Pese a que todavía estamos en la pandemia, esperamos seguir reactivando la economía y recuperar los miles de empleos que se han perdido. Por eso hago un llamado a los establecimientos para que estén pendientes de los clientes, a los que también invito a que cumplan con todas las medidas de bioseguridad y no se vayan a pasar con el consumo de alcohol durante esta celebración que hemos esperado por tanto tiempo”.



Controles

​

La Alcaldía de Cali realizará este fin de semana visitas de inspección y vigilancia a los establecimientos autorizados para la venta de alimentos y el consumo de licor, con el fin de vigilar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.



Además, con el propósito de garantizarle a los caleños una buena movilidad y condiciones de seguridad en las vías, se dispondrá de 250 agentes de tránsito, 250 motocicletas, 8 camionetas y 15 grúas que estarán distribuidas en zonas estratégicas de Cali como vías principales que causen mayor demanda vehicular, entradas y salidas de la ciudad, sectores gastronómicos y sitios que tradicionalmente generan aglomeraciones e impacto en la movilidad.