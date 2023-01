El drama de los viajeros 'varados' en la Terminal de Cali por derrumbe en Rosas, Cauca

Cientos de viajeros que buscaban salir desde la Terminal de Cali hacia el sur del país se vieron afectados por el cierre de la vía Panamericana, debido al derrumbe que se presentó el pasado lunes en la vereda La Soledad del municipio de Rosas, en Cauca, y que dejó 164 familias damnificadas.



Carlos Hernán Reyes, subgerente operativo del Terminal, aseguró que las empresas de transporte, que cubren las rutas desde la capital del Valle hacia el departamento de Nariño y algunos sectores del Cauca, no despacharon vehículos ayer para ese destino, tan solo los que se dirigían a Popayán.



Esto pese a que el Instituto Nacional de Vías (Invías) estableció una ruta alterna para la circulación de vehículos livianos. Sin embargo, los transportadores afirman que esa carretera es muy inestable y que no es apta para los buses.



“Las empresas de transporte hasta este momento no han tomado la determinación de realizar despachos por la vía alterna, ya que tendrían que evaluar los costos que tiene este trayecto porque se incrementa el número de kilómetros y horas. Igualmente, por esta carretera no se permite el tránsito de los vehículos que habitualmente lo hacen por la vía Panamericana”, dijo el Subgerente operativo.



Sin embargo, algunos usuarios afirman que la empresa Transipiales que normalmente cobra $70.000 hasta Pasto, está ofreciendo algunos viajes en carros pequeños por el valor de $110.000, usando la ruta alterna.

Luisa Arango, una de las pasajeras que se dirige hasta Pasto, relató que llegó el lunes en la noche a la Terminal y que ninguna empresa estaba vendiendo pasajes, pero en la mañana de ayer logró conseguir uno en la empresa Transipiales, sin tener certeza del horario en que saldría el vehículo.



“Me dicen que se está demorando entre 12 a 14 horas el trayecto por la vía alterna, dependiendo de cómo se encuentre la carretera, pero solo han despachado hasta el momento como tres carros y no nos confirman nada del viaje”, afirmó.



El cierre de la vía también ha afectado a las personas que se dirigen a otros destinos como Ecuador y Perú, pues la única ruta para estos países es la Panamericana.



Ese es el caso de Efraían Ulloa, un turista peruano que llegó a la capital del Valle con su familia para pasar las festividades de fin de año y quien hasta ayer no había podido conseguir tiquetes para regresar a su tierra natal.



“Este tema del derrumbe nos ha tomado por sorpresa, porque se nos elevan mucho los costos. Se están evaluando rutas alternas para llegar a la frontera ecuatoriana y ahí seguir el camino a mi país, pero con un costo de $160.000 , una cifra que es demasiado alta”, sostuvo.

Decenas de familias se encuentran a la espera de poder conseguir transporte que los lleve hasta ciudades como Pasto e Ipiales. Foto: José Luis Guzmán / El País

Otro de los afectados es Hugo Sanner, ciudadano venezolano que se dirige hacia Ecuador en conjunto con un grupo de alrededor de 20 personas donde se encuentran niños, jóvenes y adultos mayores.



Hugo expresa que ya habían comprado los pasajes para Ipiales pero que debido a la situación no salió el bus, además que la única respuesta que les han dado la transportadora es que deben esperar a que se habilite la vía.



“La verdad no tenemos los recursos necesarios para sostenernos en la Terminal, pues hay que pagar la comida, los baños y mientras nos dejen dormimos en las sillas y el piso. La mayoría de nosotros viajamos con lo justo”, afirmó.



Ante esta situación, el alcalde Jorge Iván Ospina le solicitó al Gobierno Nacional establecer un puente aéreo para posibilitar el traslado de ciudadanos de Pasto a Cali, en especial por tema de emergencias médicas o personas que necesitan llegar con urgencia a la ciudad.



“También hay que establecer un corredor terrestre para transporte de alimentos, desde Pasto llega cebolla, papa, leche, entre otros productos y se puede generar especulación en precios”.



El gerente de la Terminal de Cali, Ivanov Russi, afirmó que unos 5000 pasajeros transitan regularmente por al sur por vía Panamericana, por lo que el cierre de la vía genera pérdidas por $250 millones al día para el sector transportador.



“Hay que establecer un puente aéreo humanitario porque cientos de caleños están atrapados sin poder viajar”, dijo.

Los pasajeros nacionales y extranjeros que ya tenían los tiquetes comprados piden a las transportadoras alternativas para que se efectúen los viajes. Foto: José Luis Guzmán / El País

Damnificados



Las lluvias y deslizamientos dejaron damnificadas a unas 164 familias de las veredas Alto de las Yerbas, Soledad, Párraga Viejo, Santa Clara y Chontaduro, en Rosas, Cauca. Algunas terminaron de ser evacuadas ayer por miembros del Ejército que acudieron a la zona en helicópteros.



Javier Pava, Director de la Unidad de Gestión del Riesgo, señaló que se estableció un PMU (Puesto de Mando Unificado), que tiene entre sus objetivos definir el lugar de vivienda definitivo de las familias afectadas, las cuales se encuentran en albergues a la espera de la ayuda humanitaria.



“Lo que ocurrió en el municipio de Rosas son movimientos en masa que se reactivaron por la acumulación de lluvias de los meses anteriores”, dijo el funcionario.