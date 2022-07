El drama de la familia caleña que perdió todo en incendio vehicular en Estados Unidos

Una familia caleña sufrió un incendio vehicular cuando se movilizaba de Miami a Orlando, en Estados Unidos, el pasado 10 de julio. En medio de este accidente lo perdieron todo y casi 20 días después su drama continúa.



Los Mosquera Ramos viajaron al país norteamericano con el anhelo de brindar un mejor futuro a sus hijos de 20 y 15 años. Sin embargo, el vehículo en el que viajaban rumbo a Orlando se incendió.



"El carro tuvo una complicación, no sabemos, pero pasamos por encima de algo y eso hizo que perdiera estabilidad y se prendiera", contó Mabel Ramos en entrevista con Blu Radio.



En este accidente, tres de los ocupantes del carro quedaron gravemente heridos. Incluso, los dos hijos de la mujer fueron trasladados a un centro médico en helicóptero.



"Fue un momento muy angustiante, mi hijo iba en la última fila y dos puertas del carro se trabaron, entonces me devolví para poder bajar la silla y que él pudiera salir. Ahí me quemé los brazos, la cara, el cuello y el abdomen. Él también se quemó", contó Ramos.



Debido a la conflagración los integrantes de esta familia perdieron sus documentos, dinero y demás pertenencias, y están recolectando fondos a través de la aplicación GoFundMe.



Por ahora, "el hotel de la Fundación Ronald McDonald nos está dando el albergue, en ocasiones las fundaciones amigas traen comida para compartir y cuando no, mi esposo consigue de pronto para algún sándwich”, mencionó también la mujer.