El 'calvario' para los usuarios de la vía Candelaria - Florida está lejos de terminar

Atravesar la carretera que conecta a la capital vallecaucana con el suroriente del departamento se ha convertido en un sufrimiento para conductores y pasajeros.



Es por esto que cansados de vivir la misma situación, los operadores del transporte público intermunicipal madrugaron ayer a protestar por las malas condiciones de la vía Cali-Candelaria-Pradera-Florida. Durante varias horas suspendieron el paso en ambos sentidos de la carretera con el objetivo de ser escuchados. Buses de algunas empresas de transporte como Expreso Florida y Sultana del Valle se ubicaron en paralelo a la carretera para que no pudiese pasar ningún vehículo.



Las quejas se repiten de conductor a conductor. Evitar los huecos de la calzada es una tarea difícil para ellos, sumado a la peligrosidad de zigzaguear en una vía intermunicipal, donde los vehículos se mueven a grandes velocidades. Es por esto que ellos le piden “a la Gobernación o a la entidad correspondiente que arreglen las vías. El estado es muy malo y se están presentando muchos accidentes”, señaló un conductor de 39 años de la empresa Sultana del Valle, quien pidió reservar su nombre.



Justamente en la tarde del pasado domingo se registró un siniestro vial entre un bus de transporte público y un carro particular, hecho en el que perdieron la vida dos personas.



El conductor de Sultana del Valle manifestó que “tanto los carros que vienen como los que van tienen que ir esquivando huecos y muchas veces uno se encuentra de frente con el que viene, entonces hay mucho peligro de que ocurran accidentes”.



A pesar de que, según sus declaraciones, protestar y obstruir las carreteras es el único camino que ellos encuentran para ser escuchados, los pasajeros que intentan ir de una ciudad a otra se han visto perjudicados.



Es el caso de Blanca, quien diariamente sale desde el municipio de Corinto, en el Cauca, hasta la capital vallecaucana. “Normalmente el trayecto es de una hora, pero esta mañana que venía me demoré como dos horas y media o tres horas porque nos tocó dar la vuelta hasta Palmira. Ahora que voy de regreso va a ser igual porque es la única manera de llegar al pueblito”.



Desde las diez de la mañana, conductores y habitantes de las diferentes zonas taponadas empezaron a despejar paulatinamente las vías, bajo la promesa de que serán escuchados y las vías, arregladas.



Los trabajos en el puente de Juanchito estarían listos antes de terminar el 2023, tras varios aplazamientos por falta de materiales. Aymer Álvarez

¿Qué respondieron las autoridades?



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, afirmó sobre el corredor entre Candelaria y Florida que se están gestionando recursos con el Gobierno Nacional, para su ampliación y mantenimiento. “Esta es una obra que vale $ 60.000 millones. Nosotros la presentamos al Ocad Paz y aunque el Valle del Cauca tiene tres municipios Pdet muy importantes (Florida, Pradera y Buenaventura), no nos aprobaron este proyecto. Vamos a seguir haciendo esfuerzos con este Gobierno para que esta vía se haga realidad”.



Es decir que la región no tiene recursos, hasta el momento, para realizar la obra. Sin embargo, el secretario de Infraestructura del Valle, Frank Ramírez, puntualizó que “hemos desarrollado estudios y diseños a fase tres para continuar el proyecto, desde el Crucero de Candelaria hasta San Antonio de los Caballeros la inversión es de $ 25.000 millones, y desde ese punto hasta la entrada de Florida, de $ 28.000 millones”.



Por otra parte, la Gobernadora del Valle afirmó que lo que sí va por buen camino son las obras de ampliación de la carretera que conecta a la capital vallecaucana con Candelaria, las cuales van adelantadas y serían entregadas a mediados de noviembre próximo.



“El retraso en esta obra ocurrió porque hemos adicionado recursos para que la vía quede totalmente con ciclorruta e iluminada en todo su trayecto, porque la primera fase no tenía ninguna de estas dos cosas. Entregaremos totalmente terminada esa doble calzada y la concesión de la malla vial asumirá durante 29 años el mantenimiento de la vía”, declaró la Gobernadora.



En cuanto al Puente de Juanchito, la mandataria aseguró que la tardanza en este punto se debió a la falta de materiales, como el hierro, que se dio durante varios meses y que impidió avanzar. Sin embargo, indicó que ya se cuenta con este material y que para las personas que transitan constantemente por la zona, ha sido notable el avance y la presencia de trabajadores.