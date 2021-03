Vacunación contra el covid-19 en Cali: dosis para segunda aplicación al personal de salud llegarían la próxima semana

Natalia Moreno Quintero

Los 5145 trabajadores de la salud de la primera línea frente al covid-19 en Cali, que recibieron la primera dosis de la vacuna desde el 18 de febrero del año en curso, recibirán la segunda dosis del biológico la próxima semana luego de que lleguen a la ciudad -entre lunes y martes- las dosis para ese propósito.



Así lo indicó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, quien también señaló que la capital del Valle está próxima a culminar con la inmunización de esta población que hace parte de la primera etapa de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación.



"A partir del mediodía empezamos a recibir los 10.200 biológicos de Pfizer, destinados solamente a talento de primera línea. Continuamos con primeras dosis. En las plataformas tenemos un censo de alrededor de 25.000 trabajadores de primera línea, de tal manera que con esos 9800 que ya teníamos con los 10.200 que recibiremos el día de hoy, lograremos aplicar la primera dosis a 20.000 trabajadores de la salud de primera línea", afirmó la Secretaria.



"Esperaríamos en los próximos despachos del orden Nacional completar los otros 5000 que haría falta. Recordemos que los primeros trabajadores de la salud vacunados, que fueron 5145 personas, ya recibiremos el biológico entre lunes y martes para iniciar con la segunda dosis de este primer grupo", añadió.

Miyerlandi Torres manifestó que de las 15.100 dosis de la vacuna contra el covid-19 que ha recibido el municipio, 15.000 ya fueron aplicadas y para las restantes se están revisando las bases de datos para determinar a quiénes fueron asignadas y a cuáles se les debe buscar un reemplazo. Se espera completar la aplicación de estas dosis este viernes.



Respecto a la vacunación del otro grupo que hace parte de la primera etapa de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación, es decir los adultos mayores de 80 años, la titular de la cartera de Salud en Cali dijo que los primeros 3.600 biológicos recibidos fueron aplicados en su totalidad en miembros de esta población que residen en hogares de larga estancia y otra personas contactadas a través de las bases de datos de las EPS.



No obstante, según la Secretaria "muchos de estos grupos poblacionales no han actualizado los datos, el porcentaje de contacto está entre el 50 %y el 60 % en algunas EPS, por lo cual debemos fortalecer este trabajo".



"La población objetivo de este grupo está entre 55.000 y 56.000 personas y solo hemos recibido 3600 biológicos, por esto muchos todavía no han sido contactados. De tal manera que debemos esperar que vayan llegan más vacunas para poder llamarlos", resaltó.