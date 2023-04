¿Dónde están los recibos? Miles de caleños denuncian que factura del impuesto predial no les ha llegado

Cerca de 80.000 recibos del impuesto predial correspondientes a la comunidades de las zonas rurales y de expansión urbana de Cali no se han entregado hasta el día de hoy, impidiendo que los caleños se pongan al día con el pago de sus impuestos que vence el próximo 30 de abril y que además puedan acceder a los descuentos.



Desde enero, cientos de caleños han acudido a las oficinas del Centro de Atención al Contribuyente del Centro Administrativo Municipal, CAM, para reclamar el recibo correspondiente a su predio pero se encuentran con la sorpresa de que no está disponible.



Lidia Grajales, habitante de Ciudad Pacífica, en Valle del Lili expresó que varias veces ha ido a hacer el trámite pero que no le solucionan nada.

“En enero me dijeron que viniera en marzo y cuando vine que volviera en abril porque el recibo no estaba listo y ahora que tampoco, que no me lo podían entregar, pero no me especificaron las razones. Las filas son larguísimas y uno viene a perder el tiempo acá”.



Alrededor de 700 ciudadanos acuden diariamente al Centro de Atención al Contribuyente a solicitar la factura física para así poder pagar el impuesto predial.

De igual manera, Heberto Valencia, vecino de la zona rural de Cristo Rey comentó que en varias oportunidades que ha reclamado la factura solo le dicen que vuelva luego, “hace un mes vine y me dijeron que volviera los primeros días de abril y hoy me dicen que no, que aún no ha salido el recibo. Exigen que uno pague los impuestos pero ellos no cumplen con entregarle los recibos a tiempo y luego el afectado con las deudas es uno”.



Los retrasos no solo afectan a quienes desean pagar sus impuestos, sino a aquellos que necesitan realizar algún tipo de trámite con su vivienda, como venta o compra de las mismas.



“No entiendo por qué no está mi recibo si llevo pagando dos años seguidos normal y ahora resulta que no está registrado bien mi predio. Estoy en proceso de vender mi vivienda y esto ha frenado todo, solo dicen que esperemos pero ya llevamos casi cuatro meses, he perdido varios clientes por esta razón”, dijo Liliana Vélez, habitante del barrio Bochalema.



Precisamente, el concejal Roberto Ortiz hizo un llamado al Departamento Administrativo de Hacienda para que se aprovechen los recursos tecnológicos y resuelvan esta situación lo más pronto posible.



“Debemos garantizarles a todos los caleños que puedan cancelar oportunamente sus impuestos. Además, se invirtieron $28.000 millones en un software de catastro multipropósito y lo que tenemos aquí es un desorden administrativo, ya que, ni virtual, ni presencial le están entregando las facturas a la ciudadanía”, dijo el cabildante.

Largas filas se evidencian diariamente a las afueras de la oficina del Centro de Atención al Contribuyente en el CAM. Foto: Aymer Álvarez / El País

¿Qué dice Hacienda Municipal?



Diego Fernando López, subdirector de Impuestos y Rentas del Distrito, aceptó que efectivamente se han venido presentado algunos inconvenientes con la facturación de los predios de la zona de expansión y rural de la ciudad, esto debido al retraso que se ha dado en el sistema para analizar el censo realizado en el último trimestre del año 2022 en estos sectores.



“Son alrededor de 80.000 predios de expansión más la zona rural de la ciudad en los cuales tenemos retrasos por la actualización catastral del año pasado pues se presentaron algunos cambios de este censo en la zona rural por lo que tenemos que revisar las modificaciones predio a predio para que le llegue la facturación correctamente al contribuyente”, explicó Diego López.



Agregó que esta semana, la dirección de catastro ya realizó el análisis de 40.000 registros de los 80.000 que presentan novedad, por lo cual, se encuentran en el proceso de facturación para poder entregarlos oportunamente a las personas faltantes.



“Esperamos que de aquí al lunes ya tengamos las 40.000 facturas subidas en el sistema para que las personas puedan acceder a ellas y descargarlas a través de la página www.cali.gov.co. Quedamos a la espera de que la subdirección de catastro nos envíe los otros 40.000 restantes para realizar la liquidación”, agregó el funcionario.

Ampliación del pago

Hasta el próximo 30 de abril tienen plazo los contribuyentes que ya han podido acceder a su factura para realizar el pago del mismo con el 15 % de descuento.



En cuanto a las personas de la zona de expansión urbana y rural de Cali que aún no tienen su recibo y que es posible que se demore varios días o semanas más, para que se entreguen, el Departamento Administrativo de Hacienda anunció que se ampliará el plazo de pago hasta el mes de junio, manteniendo el descuento designado.



“Aquellas personas que están pasando por esta situación y no tienen aún su factura, deben estar pendientes de la página web oficial de Hacienda, allí pueden consultar si ya está listo el recibo sin necesidad de acudir hasta las oficinas”, indicó el Subdirector de Impuestos y Rentas del Distrito.



Aclaró que a quienes no les salga el recibo en la plataforma, quiere decir que no se ha facturado, por lo que debe esperar hasta que se realice el proceso.



Para consultar si el recibo ya esta habilitado debe ingresar a la página web: www.cali.gov.co y dirigirse a la opción ‘impresión de facturas para pago de impuestos’, posteriormente digite la información requerida.