DJ's de Cali protestan por nuevo toque de queda: "Exigimos igualdad de condiciones"

Integrantes de la Asociación Colombiana de DJ's en Cali realizaron un video que se difundió a través de redes y en el que manifiestan preocupación e inconformidad por la implementación del toque de queda a partir de las 8:00 p.m. desde el 5 de abril en la ciudad. Aseguran que la medida agravará la crisis que atraviesa el sector por la pandemia.



En las imágenes aparece Juan De León, DJ y representante de la asociación en la ciudad. Él afirma que la restricción "da a entender que restaurantes y discotecas son el principal foco de contagios".



En la pieza se muestran imágenes de eventos en iglesias, centros de congregación religiosa con asistencia masiva; así como en aviones, donde está permitido ocupar la totalidad de los asientos. Indicaron que estos fueron grabados por integrantes de la asociación durante la pasada Semana Mayor.



"Esperamos que la Administración nos vea como aliados. Los bares, gastrobares y discotecas, son negocios que han invertido mucho dinero en medidas sanitarias para garantizar el protocolo de bioseguridad", detalló este miércoles.



Y agregó que pretenden "un trato igualitario, porque vemos aglomeraciones en el MÍO, aviones llenos, vimos lo que pasó durante Semana Santa en muchos lugares turísticos, pero las medidas que toma la Alcaldía solo nos perjudican a nosotros".

Otro de los miembros en Cali afirma que participó de la actividad "para protestar pacíficamente y rechazamos lo que parece una persecución de la Alcaldía y del Estado, porque siguen aplicando medidas que afectan al gremio nocturno".



Señaló que la incertidumbre por el futuro del gremio se debe a que "el número de los negocios dedicados a la rumba y la venta de licor en la ciudad es considerable, sino la mayoría".



Además, asegura que para poder funcionar y generar ingresos, "nos acogimos al protocolo de bioseguridad, aplicamos lineamientos tanto de la Alcaldía, todo lo que nos pidieron se cumplió". Dice, que pese a lo anterior, no hay garantías para una operación sostenible siquiera.



"Estas acciones son prácticamente estigmatizar al sector, no es justo. Hay eventos religiosos a los que asisten muchas personas, la gente viaja a Cartagena o el Lago Calima, donde asisten a rumbas llenísimas, y nada de eso se limita o se regula. Pero llega el lunes y todas las restricciones sobre nosotros", resalta.

Sin respuestas claras

Desde el 5 de abril, cuando empezó a regir de nuevo el toque de queda en Cali, dueños y trabajadores de establecimientos de la noche adelantan actividades para rechazar la medida y exigir alternativas.



El lunes hubo un acto simbólico en que cerraron vías en Granada, la Calle 44N, Alameda, la Calle 9 y la Carrera 66, con mesas y sillas vacías. Luego, el día martes se llevó a cabo una reunión entre líderes de Acodres y el secretario de Turismo Municipal, Carlos Martínez Noguera, con el fin de revisar los avances del acuerdo al que llegaron con las autoridades en los últimos meses del 2020.



"Estos funcionarios argumentaron que había ya varios proyectos en el Concejo de Cali con los que se beneficiaría al sector, pero al revisar se encontraron con la sorpresa de que eso no es cierto. No hay un solo proyecto de esta índole radicado. Es escandaloso y nos sentimos manipulados", aseguró De León.



Reconoció que la Administración entregó mercados que se distribuyeron entre algunos de trabajadores de estos establecimientos, pero resalta que esa no es una solución definitiva. "Los recibos siguen llegando, los arriendos, las nóminas, por todo hay que responder".



En el video también explican que la expectativa no es que se avale el funcionamiento regular de discotecas y bares porque comprenden el efecto que esto puede tener en materia de contagios, pero señalan que las restricciones limitan todos escenarios en los que ellos pueden obtener ingresos al prohibir también fiestas privadas, reuniones familiares, bodas, etc.



AsoDJ's Cali agrupa a 300 artistas de la ciudad entre DJ's, locutores, 'voice overs', programadores, melómanos y otros.